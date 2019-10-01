Он даже не бросает по воротам, или почему Скабелка объявил канадца лишним в «Барысе»

Источник: РИА "Новости"

В межсезонье «Барыс» пополнила группа легионеров: вместо Брэндона Боченски с компанией пришли новые исполнители из-за океана. В некоторых из них видели будущих лидеров столичного клуба, но тренерскому штабу не потребовалось много времени, чтобы сделать первые негативные выводы.

«Слабым звеном» назван Хелука. Статистика 24-летнего форварда и вправду не впечатляет — гол и две передачи в восьми проведенных встречах. А если вспомнить, что отличился он еще 9 сентября, то производительность труда Адама должна вызывать вопросы.

Единственная шайба Хелуки в КХЛ

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_16a2536c89e92b934a985a274fcb51ea_hd/q615573/2f623c120acc9ff75e099a57554a620b/4725615269?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канадский форвард должен был заменить ушедших Мэтта Фрэттина или Андре Петерссона. Хелука уже сейчас «проиграл» обоим после стартовых игр в «Барысе»: швед отметился сразу девятью очками (4+5), как и его «казанский» коллега — гол и восемь передач. Адаму до такого еще далеко — пример надо было брать с Корбэна Найта, у которого уже семь очков за результативность (5+2).

Другой момент — Хелука практически не угрожает воротам соперника: в восьми играх он совершил девять точных бросков. Эрик Тангрэйди с Ииро Пакариненом на двоих приложились 55 раз. Меньше Адама бросают только пять нападающих, но они либо мало играют, либо выходят в меньшинстве или для разрушения.

Четыре раза Хелука спровоцировал фол на себе — вместе с Пакариненом это лучший результат в команде. Силовых приемов и блокированных бросков у 24-летнего игрока по одному — не впечатляет. Да и единственный «блок» форвард заработал только в последнем матче — против «Куньлуня».

Вернутся в состав Алихан Асетов или Павел Акользин и заменят Хелуку — оба больше отвечают за разрушение, но в атаке вряд ли уступят по КПД приглашенному канадцу. У Адама был шанс, но он им не воспользовался.

Судьбу Хелуки мог решить эмоциональный эпизод во Владивостоке, когда тренер сорвался на подопечного во время смены. Адам вместе с командой ту встречу проиграл со счетом 0:3, а канадец «поймал» единственный минус в показателе полезности.

Если Хелука уйдет так, как для него предполагает Скабелка, то он встанет в один ряд с неудачными новичками «Барыса» — вспомним хотя бы Брэндона Шиннимина или Зака Хэммила. Новыми звездочками в КХЛ они стать не сумели. Пополнил этот список и Хелука.

Напомним, «Барыс» проиграл на своем льду китайскому «Куньлуню» и прервал серию из четырех побед. Потерял столичный клуб и лидерство в дивизионе, а Андрей Скабелка рассказал после матча, что не видит в команде места для Хелуки.