Он даже не бросает по воротам, или почему Скабелка объявил канадца лишним в «Барысе»

В межсезонье «Барыс» пополнила группа легионеров: вместо Брэндона Боченски с компанией пришли новые исполнители из-за океана. В некоторых из них видели будущих лидеров столичного клуба, но тренерскому штабу не потребовалось много времени, чтобы сделать первые негативные выводы.
«Слабым звеном» назван Хелука. Статистика 24-летнего форварда и вправду не впечатляет — гол и две передачи в восьми проведенных встречах. А если вспомнить, что отличился он еще 9 сентября, то производительность труда Адама должна вызывать вопросы.
Единственная шайба Хелуки в КХЛ
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Канадский форвард должен был заменить ушедших Мэтта Фрэттина или Андре Петерссона. Хелука уже сейчас «проиграл» обоим после стартовых игр в «Барысе»: швед отметился сразу девятью очками (4+5), как и его «казанский» коллега — гол и восемь передач. Адаму до такого еще далеко — пример надо было брать с Корбэна Найта, у которого уже семь очков за результативность (5+2).
Другой момент — Хелука практически не угрожает воротам соперника: в восьми играх он совершил девять точных бросков. Эрик Тангрэйди с Ииро Пакариненом на двоих приложились 55 раз. Меньше Адама бросают только пять нападающих, но они либо мало играют, либо выходят в меньшинстве или для разрушения.
Четыре раза Хелука спровоцировал фол на себе — вместе с Пакариненом это лучший результат в команде. Силовых приемов и блокированных бросков у 24-летнего игрока по одному — не впечатляет. Да и единственный «блок» форвард заработал только в последнем матче — против «Куньлуня».
Вернутся в состав Алихан Асетов или Павел Акользин и заменят Хелуку — оба больше отвечают за разрушение, но в атаке вряд ли уступят по КПД приглашенному канадцу. У Адама был шанс, но он им не воспользовался.
Судьбу Хелуки мог решить эмоциональный эпизод во Владивостоке, когда тренер сорвался на подопечного во время смены. Адам вместе с командой ту встречу проиграл со счетом 0:3, а канадец «поймал» единственный минус в показателе полезности.
Если Хелука уйдет так, как для него предполагает Скабелка, то он встанет в один ряд с неудачными новичками «Барыса» — вспомним хотя бы Брэндона Шиннимина или Зака Хэммила. Новыми звездочками в КХЛ они стать не сумели. Пополнил этот список и Хелука.
Напомним, «Барыс» проиграл на своем льду китайскому «Куньлуню» и прервал серию из четырех побед. Потерял столичный клуб и лидерство в дивизионе, а Андрей Скабелка рассказал после матча, что не видит в команде места для Хелуки.
Объяснил домашнее поражение и капитан «Барыса» Даррен Диц. Другой защитник Максим Семенов предположил, что команда оказалась не готова к прессингу соперника и высказался о провокациях со стороны канадских легионеров.