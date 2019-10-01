Несколько слабых легионеров. Какой список пополнит канадский хоккеист из «Барыса»
К 12 сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) через состав казахстанского «Барыса» прошло столько легионеров
К 12 сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) через состав казахстанского «Барыса» прошло столько легионеров
Тренерский штаб перед стартом нового сезона существенно обновил состав, пригласив группу легионеров. Если Эдди Паскуале, Корбэн Найт и Ииро Пакаринен нашли себе место в команде, то Адам Хелука «растерялся». Фланговый форвард не может заиграть, практически в каждом матче получая новых партнеров по звену. Похоже, что терпение Андрея Скабелки лопнуло — он готов расстаться с 24-летним игроком.
Но если Хелука так плох, то кого можно поставить с ним в один ряд? Есть несколько кандидатов.
Даниэль Лакутюр (сезон 2008/2009)
Казахстанский клуб дебютировал в КХЛ и пошел на усиление иностранными игроками. Американец присоединился к команде прямо перед
Том Прайссинг и Райли Армстронг (сезон 2010/2011)
Вряд ли
Зак Хэмилл (сезон 2013/2014)
«Барыс» для флангового форварда стал первым клубом с этой стороны океана, и выезд у него не получился. Прибыл Хэмилл в статусе игрока, который в НХЛ отдал четыре голевые передачи, а в КХЛ на его счету всего три очка (1+2). Зак должен был усилить команду перед
Брэндон Шиннимин (сезон 2016/2017)
Нападающий также приехал под
Таким образом, если Адам Хелука и не стал худшим североамериканским легионером в истории «Барыса», но он претендует стать одним из неудачных приобретений клуба. Даст ли ему еще один шанс Скабелка? Скорее всего, что нет. Наставник был решительном настроен.
Добавим, что следующий матч столичный клуб «Барыс» проведет 3 октября, когда примет на своем льду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Соперники занимают четвертые места в своих конференциях — у «Барыса» 14 очков, а у конкурентов 16 баллов.