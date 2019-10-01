Несколько слабых легионеров. Какой список пополнит канадский хоккеист из «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб перед стартом нового сезона существенно обновил состав, пригласив группу легионеров. Если Эдди Паскуале, Корбэн Найт и Ииро Пакаринен нашли себе место в команде, то Адам Хелука «растерялся». Фланговый форвард не может заиграть, практически в каждом матче получая новых партнеров по звену. Похоже, что терпение Андрея Скабелки лопнуло — он готов расстаться с 24-летним игроком.

Но если Хелука так плох, то кого можно поставить с ним в один ряд? Есть несколько кандидатов.

Даниэль Лакутюр (сезон 2008/2009)

Казахстанский клуб дебютировал в КХЛ и пошел на усиление иностранными игроками. Американец присоединился к команде прямо перед плей-офф, успев забить два гола и отдать голевую передачу за 15 игр. Показательным для Лакутюра стал февральский матч против «Витязя». Даниэль вместе с Браниславом Мезеем подрались с агрессорами соперника — Крисом Саймоном и Брайаном Берардом.

Том Прайссинг и Райли Армстронг (сезон 2010/2011)

Вряд ли кто-то помнит этих хоккею, а они играли в «Барысе». На двоих они сыграли 11 матчей. Защитник Прайссинг дебютировал 17 сентября и сразу отметился голом, но уже 19 сентября за «Барыс» больше не играл. Армстронг подъехал в конце ноября, в девяти играл забил всего один гол. Он сыграл последний матч прямо перед Новым годом, пробыв в Казахстане примерно месяц.

Зак Хэмилл (сезон 2013/2014)

«Барыс» для флангового форварда стал первым клубом с этой стороны океана, и выезд у него не получился. Прибыл Хэмилл в статусе игрока, который в НХЛ отдал четыре голевые передачи, а в КХЛ на его счету всего три очка (1+2). Зак должен был усилить команду перед плей-офф, но в играх на вылет провел всего 12 секунд против «Салавата Юлаева». Далее он поедет покорять чемпионаты в Финляндии, Швейцарии, Германии, Швеции, Норвегии и Чехии, нигде долго не задерживаясь.

Брэндон Шиннимин (сезон 2016/2017)

Нападающий также приехал под плей-офф, но в десяти встречах Кубка Гагарина забил только один гол. Не блистал Шиннимин в «регулярке»: за 17 встреч он отметился шестью баллами (2+4). Из всего списка «неудачников» Шиннимин, наверное, самый успешный. С ним не расстались по ходу сезона и он был не так плох в результативности.

Таким образом, если Адам Хелука и не стал худшим североамериканским легионером в истории «Барыса», но он претендует стать одним из неудачных приобретений клуба. Даст ли ему еще один шанс Скабелка? Скорее всего, что нет. Наставник был решительном настроен.