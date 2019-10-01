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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Несколько слабых легионеров. Какой список пополнит канадский хоккеист из «Барыса»

К 12 сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) через состав казахстанского «Барыса» прошло столько легионеров из-за океана, что их хватило бы на крепкую самостоятельную команду. Но не все приглашенные исполнители оправдывали надежды. О некоторых из них — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб перед стартом нового сезона существенно обновил состав, пригласив группу легионеров. Если Эдди Паскуале, Корбэн Найт и Ииро Пакаринен нашли себе место в команде, то Адам Хелука «растерялся». Фланговый форвард не может заиграть, практически в каждом матче получая новых партнеров по звену. Похоже, что терпение Андрея Скабелки лопнуло — он готов расстаться с 24-летним игроком.

Но если Хелука так плох, то кого можно поставить с ним в один ряд? Есть несколько кандидатов.

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Даниэль Лакутюр (сезон 2008/2009)

Казахстанский клуб дебютировал в КХЛ и пошел на усиление иностранными игроками. Американец присоединился к команде прямо перед плей-офф, успев забить два гола и отдать голевую передачу за 15 игр. Показательным для Лакутюра стал февральский матч против «Витязя». Даниэль вместе с Браниславом Мезеем подрались с агрессорами соперника — Крисом Саймоном и Брайаном Берардом.

Том Прайссинг и Райли Армстронг (сезон 2010/2011)

Вряд ли кто-то помнит этих хоккею, а они играли в «Барысе». На двоих они сыграли 11 матчей. Защитник Прайссинг дебютировал 17 сентября и сразу отметился голом, но уже 19 сентября за «Барыс» больше не играл. Армстронг подъехал в конце ноября, в девяти играл забил всего один гол. Он сыграл последний матч прямо перед Новым годом, пробыв в Казахстане примерно месяц.

Зак Хэмилл (сезон 2013/2014)

«Барыс» для флангового форварда стал первым клубом с этой стороны океана, и выезд у него не получился. Прибыл Хэмилл в статусе игрока, который в НХЛ отдал четыре голевые передачи, а в КХЛ на его счету всего три очка (1+2). Зак должен был усилить команду перед плей-офф, но в играх на вылет провел всего 12 секунд против «Салавата Юлаева». Далее он поедет покорять чемпионаты в Финляндии, Швейцарии, Германии, Швеции, Норвегии и Чехии, нигде долго не задерживаясь.

Брэндон Шиннимин (сезон 2016/2017)

Нападающий также приехал под плей-офф, но в десяти встречах Кубка Гагарина забил только один гол. Не блистал Шиннимин в «регулярке»: за 17 встреч он отметился шестью баллами (2+4). Из всего списка «неудачников» Шиннимин, наверное, самый успешный. С ним не расстались по ходу сезона и он был не так плох в результативности.

Таким образом, если Адам Хелука и не стал худшим североамериканским легионером в истории «Барыса», но он претендует стать одним из неудачных приобретений клуба. Даст ли ему еще один шанс Скабелка? Скорее всего, что нет. Наставник был решительном настроен.

Добавим, что следующий матч столичный клуб «Барыс» проведет 3 октября, когда примет на своем льду «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Соперники занимают четвертые места в своих конференциях — у «Барыса» 14 очков, а у конкурентов 16 баллов.

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