В матче самых веселых клубов КХЛ все решила чумовая игра датчанина. Ларсен похоронил «Торпедо» в Уфе

Источник: РИА "Новости"

Самым веселым матчем вторника в Континентальной хоккейной лиге обязана была стать игра «Салавата Юлаева» и «Торпедо». Более непредсказуемых команд у нашей лиги просто нет. Отыграться со счета 1:4, сенсационно хлопнуть действующего чемпиона, при этом без шансов сливаясь аутсайдерам, едва не провалить регулярку, но дойти до финала конференции — это все про нижегородцев и уфимцев. Прошлой осень матч этих же соперников в столице Башкортостана едва не закончился суперкамбэком — «Торпедо» превратило 0:3 в 3:4, едва не обокрав хозяев. Сегодня хотелось увидеть что-то аналогичное.

«Салават» начал матч так, как его и должна начинать команда, первой пропускавшая в пяти из последних шести матчей. Уфимцы обрушились на ворота Андерса Линдбека — опасно бросал в первой же атаке Линус Умарк, каким-то чудом не попал по пустой рамке Владислав Картаев, но быстрый гол все-таки случился. Все тот же Умарк попытался найти на пятаке Теему Хартикайнена, но нашел конек защитника Георгия Мишарина, а вместе с ним и свой третий гол в сезоне.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e8af30055414c901dd38a2396fb8f6ae_hd/q625345/4a23e309101a1aeb8ec0317c2322adec/4725620918?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уфа продолжила прессовать гостей, должен был оформлять дубль Умарк, крутой момент был у Сошникова — но Линдбек не захотел ставить свою команду в положение, близкое к катастрофическому. Хотя, все знают, что для нижегородцев таких ситуаций не бывает. Команда Дэвида Немировски изредка огрызалась, а потом огрызнулась так, что заслужила место в хит-парадах. Павел Варфоломеев подхватил шайбу в средней зоне, смело попер в зону соперника, «раздел» Захара Арзамасцева и уверенно разобрался с Юхой Местолой. Стоило не забивать 8 матчей, чтобы потом сделать это. 1:1 после 20 минут.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_07ed5cbdcd75587a610c994a6b463fb1_hd/q625377/4be192d150c9e3438e30f7639a9256c3/4725620947?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторую двадцатиминутку команды начали бодрым хоккеем с опасными подходами с обеих сторон. Удачливее в этом слегка безалаберном хоккее оказался «Салават» — хозяева поймали «Торпедо» на контратаке, Хартикайнен забросил седьмую шайбу в регулярке, ворвавшись в число лучших снайперов КХЛ.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b352096245f682cd5652db75d3bad947_hd/q625409/72643e3ee451af2ed11c8815effd08c6/4725620989?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше случились три нереализованных удаления подряд — у уфимцев реализация лишнего в принципе хромает, у нижегородцев сегодня тоже не шло. А потом хозяева снова убежали в отрыв — Умарк и Ларсен исполнили все идеально.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_31104122d184ae7a323706c8fb7eb6b6_hd/q625453/3d08d97234aba4b8ab140aef11c0e65f/4725621027?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет 1:3 гостей бы точно не смутил, но в моменте с третьим голом «Салавата» травмировался голкипер Линдбек. Вышедший ему на смену Андрей Тихомиров через 2 минуты пропустил от поймавшего кураж Ларсена — это уже выглядело приговором. Датчанин впервые за время выступления КХЛ набрал 4 очка в одном матче.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_39c2bb5beff5136f750ed6e2ade7caf2_hd/q625457/2ebb1a958e6c0126f9825ecd7e8255e7/4725621040?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В периоде номер три команды не пошли против себя — такие 20 минут интересно смотреть даже при критичном преимуществе в счете одной из команд. Безумные сэйвы Тихомирова, удар в голову от Панина, интересные попытки спастись от гостей. Украшением всего этого стал гол 18-летнего Данила Алалыкина, проводившего свой первый матч в КХЛ. «Салават» побеждает 4:1, а хоккейный вечер в Уфе оставляет надежду, что таких вечеров в нашей лиге будет как можно больше.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f2cd114547a727834375f2ad1fcfe048_hd/q625529/8d3fa309bd133f6b40c083d5cd7a6b49/4725621079?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.