Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
ЦСКА
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Сочи
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
51
Хоккей. КХЛ
2.10
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
2.10
Нефтехимик
Йокерит
Все события
Фоторепортажи
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
19:32 (мск), источник: Sport24

В матче самых веселых клубов КХЛ все решила чумовая игра датчанина. Ларсен похоронил «Торпедо» в Уфе

У защитника «Салавата» 4 очка.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым веселым матчем вторника в Континентальной хоккейной лиге обязана была стать игра «Салавата Юлаева» и «Торпедо». Более непредсказуемых команд у нашей лиги просто нет. Отыграться со счета 1:4, сенсационно хлопнуть действующего чемпиона, при этом без шансов сливаясь аутсайдерам, едва не провалить регулярку, но дойти до финала конференции — это все про нижегородцев и уфимцев. Прошлой осень матч этих же соперников в столице Башкортостана едва не закончился суперкамбэком — «Торпедо» превратило 0:3 в 3:4, едва не обокрав хозяев. Сегодня хотелось увидеть что-то аналогичное.

«Салават» начал матч так, как его и должна начинать команда, первой пропускавшая в пяти из последних шести матчей. Уфимцы обрушились на ворота Андерса Линдбека — опасно бросал в первой же атаке Линус Умарк, каким-то чудом не попал по пустой рамке Владислав Картаев, но быстрый гол все-таки случился. Все тот же Умарк попытался найти на пятаке Теему Хартикайнена, но нашел конек защитника Георгия Мишарина, а вместе с ним и свой третий гол в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уфа продолжила прессовать гостей, должен был оформлять дубль Умарк, крутой момент был у Сошникова — но Линдбек не захотел ставить свою команду в положение, близкое к катастрофическому. Хотя, все знают, что для нижегородцев таких ситуаций не бывает. Команда Дэвида Немировски изредка огрызалась, а потом огрызнулась так, что заслужила место в хит-парадах. Павел Варфоломеев подхватил шайбу в средней зоне, смело попер в зону соперника, «раздел» Захара Арзамасцева и уверенно разобрался с Юхой Местолой. Стоило не забивать 8 матчей, чтобы потом сделать это. 1:1 после 20 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторую двадцатиминутку команды начали бодрым хоккеем с опасными подходами с обеих сторон. Удачливее в этом слегка безалаберном хоккее оказался «Салават» — хозяева поймали «Торпедо» на контратаке, Хартикайнен забросил седьмую шайбу в регулярке, ворвавшись в число лучших снайперов КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше случились три нереализованных удаления подряд — у уфимцев реализация лишнего в принципе хромает, у нижегородцев сегодня тоже не шло. А потом хозяева снова убежали в отрыв — Умарк и Ларсен исполнили все идеально.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет 1:3 гостей бы точно не смутил, но в моменте с третьим голом «Салавата» травмировался голкипер Линдбек. Вышедший ему на смену Андрей Тихомиров через 2 минуты пропустил от поймавшего кураж Ларсена — это уже выглядело приговором. Датчанин впервые за время выступления КХЛ набрал 4 очка в одном матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

В периоде номер три команды не пошли против себя — такие 20 минут интересно смотреть даже при критичном преимуществе в счете одной из команд. Безумные сэйвы Тихомирова, удар в голову от Панина, интересные попытки спастись от гостей. Украшением всего этого стал гол 18-летнего Данила Алалыкина, проводившего свой первый матч в КХЛ. «Салават» побеждает 4:1, а хоккейный вечер в Уфе оставляет надежду, что таких вечеров в нашей лиге будет как можно больше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артём Гаев

Читайте также
Салават Юлаев
5:1
1:1, 3:0, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 5365 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДэвид Немировски
Вратари
Юха МетсолаАндерс Линдбек(Андрей Тихомиров)
1-й период
03:29Линус Умарк(Филип Ларсен, Сакари Маннинен)
08:45Командный штраф
17:28Павел Варфоломеев
18:20Антон Волченков
2-й период
25:32Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
26:09Артем Аляев
29:56Александр Кадейкин
31:55Павел Коледов
35:17Филип Ларсен(Линус Умарк)
37:09Филип Ларсен(Линус Умарк)
3-й период
44:12Командный штраф
50:29Григорий Панин
50:29Григорий Панин
51:15Командный штраф
58:5313504(Шакир Мухамадуллин, Петр Хохряков)
Статистика
16Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сногсшибательная гимнастка покоряет Канаду. Ее парень — новичок самого популярного клуба мира
Футбольный оргазм: красавица-жена украинского игрока повторила крутой трюк Ибрагимовича
Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта
Американского тренера выгнали с ЧМ. В США нашли своего Чегина
Криштиану Роналду заговорил о жизни вне футбола
Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург
«Ужас и неуважение»: атлеты протестуют против ЧМ в Катаре
«Спартак» играет с ЦСКА в московском дерби в КХЛ (трансляция)
«Реал» — «Брюгге»: Азар выйдет с первых минут
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь