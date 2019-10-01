В матче самых веселых клубов КХЛ все решила чумовая игра датчанина. Ларсен похоронил «Торпедо» в Уфе
У защитника «Салавата» 4 очка.
У защитника «Салавата» 4 очка.
Самым веселым матчем вторника в Континентальной хоккейной лиге обязана была стать игра «Салавата Юлаева» и «Торпедо». Более непредсказуемых команд у нашей лиги просто нет. Отыграться со счета 1:4, сенсационно хлопнуть действующего чемпиона, при этом без шансов сливаясь аутсайдерам, едва не провалить регулярку, но дойти до финала конференции — это все про нижегородцев и уфимцев. Прошлой осень матч этих же соперников в столице Башкортостана едва не закончился суперкамбэком — «Торпедо» превратило 0:3 в 3:4, едва не обокрав хозяев. Сегодня хотелось увидеть
«Салават» начал матч так, как его и должна начинать команда, первой пропускавшая в пяти из последних шести матчей. Уфимцы обрушились на ворота Андерса Линдбека — опасно бросал в первой же атаке Линус Умарк,
Уфа продолжила прессовать гостей, должен был оформлять дубль Умарк, крутой момент был у Сошникова — но Линдбек не захотел ставить свою команду в положение, близкое к катастрофическому. Хотя, все знают, что для нижегородцев таких ситуаций не бывает. Команда Дэвида Немировски изредка огрызалась, а потом огрызнулась так, что заслужила место в
Вторую двадцатиминутку команды начали бодрым хоккеем с опасными подходами с обеих сторон. Удачливее в этом слегка безалаберном хоккее оказался «Салават» — хозяева поймали «Торпедо» на контратаке, Хартикайнен забросил седьмую шайбу в регулярке, ворвавшись в число лучших снайперов КХЛ.
Дальше случились три нереализованных удаления подряд — у уфимцев реализация лишнего в принципе хромает, у нижегородцев сегодня тоже не шло. А потом хозяева снова убежали в отрыв — Умарк и Ларсен исполнили все идеально.
Счет 1:3 гостей бы точно не смутил, но в моменте с третьим голом «Салавата» травмировался голкипер Линдбек. Вышедший ему на смену Андрей Тихомиров через 2 минуты пропустил от поймавшего кураж Ларсена — это уже выглядело приговором. Датчанин впервые за время выступления КХЛ набрал 4 очка в одном матче.
В периоде номер три команды не пошли против себя — такие 20 минут интересно смотреть даже при критичном преимуществе в счете одной из команд. Безумные сэйвы Тихомирова, удар в голову от Панина, интересные попытки спастись от гостей. Украшением всего этого стал гол 18-летнего Данила Алалыкина, проводившего свой первый матч в КХЛ. «Салават» побеждает 4:1, а хоккейный вечер в Уфе оставляет надежду, что таких вечеров в нашей лиге будет как можно больше.
Артём Гаев
|Николай Цулыгин
|Дэвид Немировски
|Юха Метсола
|Андерс Линдбек(Андрей Тихомиров)
|03:29
|Линус Умарк(Филип Ларсен, Сакари Маннинен)
|08:45
|Командный штраф
|17:28
|Павел Варфоломеев
|18:20
|Антон Волченков
|25:32
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
|26:09
|Артем Аляев
|29:56
|Александр Кадейкин
|31:55
|Павел Коледов
|35:17
|Филип Ларсен(Линус Умарк)
|37:09
|Филип Ларсен(Линус Умарк)
|44:12
|Командный штраф
|50:29
|Григорий Панин
|50:29
|Григорий Панин
|51:15
|Командный штраф
|58:53
|13504(Шакир Мухамадуллин, Петр Хохряков)
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)