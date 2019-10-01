Защитник ЦСКА Робинсон пропускает матч со «Спартаком» из-за повреждения
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Канадский защитник ЦСКА Мэт Робинсон пропускает вторую игру КХЛ подряд
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Канадский защитник ЦСКА Мэт Робинсон пропускает вторую игру КХЛ подряд
ЦСКА во вторник в Москве проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
Робинсон получил повреждение в игре против «Йокерита» 25 сентября в результате столкновения с одноклубником Класом Дальбеком.
В текущем сезоне Робинсон провел 10 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «плюс семь».
Матч против «Спартака» станет четвертым подряд, который пропускает капитан ЦСКА Сергей Андронов. Его обязанности исполняет защитник Никита Нестеров.