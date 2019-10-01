Защитник ЦСКА Робинсон пропускает матч со «Спартаком» из-за повреждения

ЦСКА во вторник в Москве проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Робинсон получил повреждение в игре против «Йокерита» 25 сентября в результате столкновения с одноклубником Класом Дальбеком.

В текущем сезоне Робинсон провел 10 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «плюс семь».