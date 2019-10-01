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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник ЦСКА Робинсон пропускает матч со «Спартаком» из-за повреждения

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Канадский защитник ЦСКА Мэт Робинсон пропускает вторую игру КХЛ подряд из-за повреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

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ЦСКА во вторник в Москве проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Робинсон получил повреждение в игре против «Йокерита» 25 сентября в результате столкновения с одноклубником Класом Дальбеком.

В текущем сезоне Робинсон провел 10 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «плюс семь».

Матч против «Спартака» станет четвертым подряд, который пропускает капитан ЦСКА Сергей Андронов. Его обязанности исполняет защитник Никита Нестеров.

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