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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу «Автомобилиста», в составе которого шайбы забросили Иван Вишневский (6-я минута), Дэн Секстон (19), Найджел Доус (46) и Алексей Василевский (58). У гостей отличился Николай Коваленко (35).

В следующем матче «Локомотив», потерпевший второе поражение подряд, 3 октября на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист», прервавший серию из четырех поражений в «регулярке», 5 октября примет московское «Динамо».

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Прервали полосу неудач: «Автомобилист» одержал важную победу над «Локомотивом»
отв
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Автомобилист
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАлександр Ардашев
Вратари
Якуб КоваржАлександр Лазушин
1-й период
02:42Максим I Осипов
05:10Иван Вишневский(Александр Кучерявенко)
06:05Иван Вишневский
18:06Дэн Секстон(Питер Холланд)
2-й период
28:47Денис Бодров
34:08Андрей Обидин
34:50Николай Коваленко(Стаффан Крунвалль, Даниил Апальков)
38:45Джефф Плэтт
38:45Степан Санников
3-й период
43:45Павел Кудрявцев
45:25Найджел Доус(Павел Дацюк, Брукс Мэйсек)
49:47Тай Рэтти
57:56Алексей Василевский(Георгий Белоусов, Питер Холланд)
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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