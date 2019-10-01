«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу «Автомобилиста», в составе которого шайбы забросили Иван Вишневский (6-я минута), Дэн Секстон (19), Найджел Доус (46) и Алексей Василевский (58). У гостей отличился Николай Коваленко (35).
В следующем матче «Локомотив», потерпевший второе поражение подряд, 3 октября на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист», прервавший серию из четырех поражений в «регулярке», 5 октября примет московское «Динамо».
|Андрей Мартемьянов
|Александр Ардашев
|Якуб Коварж
|Александр Лазушин
|02:42
|Максим I Осипов
|05:10
|Иван Вишневский(Александр Кучерявенко)
|06:05
|Иван Вишневский
|18:06
|Дэн Секстон(Питер Холланд)
|28:47
|Денис Бодров
|34:08
|Андрей Обидин
|34:50
|Николай Коваленко(Стаффан Крунвалль, Даниил Апальков)
|38:45
|Джефф Плэтт
|38:45
|Степан Санников
|43:45
|Павел Кудрявцев
|45:25
|Найджел Доус(Павел Дацюк, Брукс Мэйсек)
|49:47
|Тай Рэтти
|57:56
|Алексей Василевский(Георгий Белоусов, Питер Холланд)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)