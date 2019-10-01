«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Локомотив»

Встреча, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу «Автомобилиста», в составе которого шайбы забросили Иван Вишневский (6-я минута), Дэн Секстон (19), Найджел Доус (46) и Алексей Василевский (58). У гостей отличился Николай Коваленко (35).