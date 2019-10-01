К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА разбил «Спартак», забросив 9 шайб
Никто в этом сезоне еще не пропускал так много.
Никто в этом сезоне еще не пропускал так много.
Московское дерби, которое так любят футбольные фанаты, в хоккее давно перестало быть ярким событием в чемпионате. «Спартак» не может выиграть у ЦСКА с 2013-го года, проиграв последних 13 матчей. Но вот атмосфера на домашних матчах
ЦСКА в этом сезоне выступает в другой лиге. Да, команда Никитина может проиграть, как было пару недель в Нижнем Новгороде, но это скорее недоразумение. Действующий чемпион в этой «регулярке» борется только с собственными тараканами, поэтому главный тренер легко может менять сочетания, постоянно пробуя
В первой половине встречи у «Спартака» были шансы на успех. Хозяева льда открыли счет, причем гол Вишневского вышел очень уж неожиданным. Правда, в следующей смене Вей с передачи Секача сделал счет 1:1. Армейцы сделали это так легко, что было жалко Знарка, который не успел улыбку сменить на разочарование, знал бы он, что будет дальше… В первом периоде забросил еще одну шайбу Калинин, пройдя через всю площадку и легко обыграв Херсли.
Сверхрезультативным получился второй период. Сначала Гончаров сравнял счет, а затем армейцы забросили четыре шайбы за десять минут. «Спартак» в прошлой встречи пропустил три гола в меньшинстве от «Авангарда». В этой игре
При счете 2:4 Знарок сменил Гудачека на Хомченко. Олег Валерьевич надеялся на чудо? Но молодой голкипер был бессилен против разыгравшегося соперника. ЦСКА забивал и забивал: дубль Григоренко,
3:9 от ЦСКА показали, что «Спартаку» нужны изменения, причем радикальные. Но что можно сделать по ходу сезона? У Знарка слишком возрастная (вторая в лиге после «Куньлуня») и медленная команда, которой дальше будет только сложнее. Защитники жестко ошибаются в своей зоне, нападающие не могут найти свою игру впереди. И главный вопрос теперь такой: унижение от чемпиона заставит Олега Валерьевича меняться или станет началом конца для тренера олимпийских чемпионов?
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Юлиус Гудачек(Павел Хомченко)
|Илья Сорокин
|07:55
|Дмитрий Вишневский(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
|08:07
|Линден Вей(Иржи Секач, Максим Мамин)
|11:05
|Клас Дальбек
|13:23
|Сергей Калинин
|16:12
|Артем Блажиевский
|18:55
|Максим Гончаров
|18:55
|Линден Вей
|21:02
|Максим Гончаров(Анатолий Никонцев, Геннадий Столяров)
|25:06
|Командный штраф
|26:20
|Командный штраф
|29:58
|Константин Окулов
|32:03
|Артем Федоров
|32:03
|Андрей Светлаков
|34:14
|Михаил Григоренко(Александр Романов, Андрей Светлаков)
|36:26
|Мартиньш Карсумс
|38:01
|Иржи Секач(Никита Нестеров, Линден Вей)
|39:32
|Михаил Григоренко(Андрей Светлаков)
|40:20
|Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
|43:37
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко)
|44:03
|Александр Хохлачев
|45:07
|Кирилл Капризов(Иржи Секач)
|47:27
|Максим Мамин
|52:12
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Александр Романов)
|10
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)