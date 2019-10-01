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8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
22:23 (мск), источник: Sport24

К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА разбил «Спартак», забросив 9 шайб

Никто в этом сезоне еще не пропускал так много.

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Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Московское дерби, которое так любят футбольные фанаты, в хоккее давно перестало быть ярким событием в чемпионате. «Спартак» не может выиграть у ЦСКА с 2013-го года, проиграв последних 13 матчей. Но вот атмосфера на домашних матчах красно-белых всегда достойная. Наверное, лучшая в столице. У московских командах в целом не самая лучшая посещаемость, но на игру с ЦСКА собрался почти полный стадион — 10 765 человек. Да и фанаты здорово подготовились: плакаты, кричалки, переклички. Армейские болельщики подливали масла в огонь, после второго периода скандируя «Вам пора уходить». И были тому причины.

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ЦСКА в этом сезоне выступает в другой лиге. Да, команда Никитина может проиграть, как было пару недель в Нижнем Новгороде, но это скорее недоразумение. Действующий чемпион в этой «регулярке» борется только с собственными тараканами, поэтому главный тренер легко может менять сочетания, постоянно пробуя что-то новое. Несколько матчей подряд Капризов играет со Светлаковым и Григоренко, а Вей и Секач в третьем звене.

В первой половине встречи у «Спартака» были шансы на успех. Хозяева льда открыли счет, причем гол Вишневского вышел очень уж неожиданным. Правда, в следующей смене Вей с передачи Секача сделал счет 1:1. Армейцы сделали это так легко, что было жалко Знарка, который не успел улыбку сменить на разочарование, знал бы он, что будет дальше… В первом периоде забросил еще одну шайбу Калинин, пройдя через всю площадку и легко обыграв Херсли.

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Сверхрезультативным получился второй период. Сначала Гончаров сравнял счет, а затем армейцы забросили четыре шайбы за десять минут. «Спартак» в прошлой встречи пропустил три гола в меньшинстве от «Авангарда». В этой игре красно-белые тщательно старались избежать удалений, но погорели на глупостях. Умудрились получить штраф за нарушение численного состава в большинстве, а затем Карсумс неудачно ударил клюшкой соперника. Пока Мартиньш сидел на скамейке штрафников Секач забросил пятую шайбу.

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При счете 2:4 Знарок сменил Гудачека на Хомченко. Олег Валерьевич надеялся на чудо? Но молодой голкипер был бессилен против разыгравшегося соперника. ЦСКА забивал и забивал: дубль Григоренко, хет-трик Капризова. На этот «Спартак» без слез невозможно было смотреть. Трудно было вспомнить, когда красно-белые выглядели так жалко и беспомощно. В пресс-центре журналисты полезли проверять статистику, когда Знарок проигрывал с таким крупным счетом. В КХЛ никогда. Со сборной были 1:6 от Канады, но даже это не так больно.

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3:9 от ЦСКА показали, что «Спартаку» нужны изменения, причем радикальные. Но что можно сделать по ходу сезона? У Знарка слишком возрастная (вторая в лиге после «Куньлуня») и медленная команда, которой дальше будет только сложнее. Защитники жестко ошибаются в своей зоне, нападающие не могут найти свою игру впереди. И главный вопрос теперь такой: унижение от чемпиона заставит Олега Валерьевича меняться или станет началом конца для тренера олимпийских чемпионов?

Спартак
3:9
1:2, 1:4, 1:3
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10765 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокИгорь Никитин
Вратари
Юлиус Гудачек(Павел Хомченко)Илья Сорокин
1-й период
07:55Дмитрий Вишневский(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
08:07Линден Вей(Иржи Секач, Максим Мамин)
11:05Клас Дальбек
13:23Сергей Калинин
16:12Артем Блажиевский
18:55Максим Гончаров
18:55Линден Вей
2-й период
21:02Максим Гончаров(Анатолий Никонцев, Геннадий Столяров)
25:06Командный штраф
26:20Командный штраф
29:58Константин Окулов
32:03Артем Федоров
32:03Андрей Светлаков
34:14Михаил Григоренко(Александр Романов, Андрей Светлаков)
36:26Мартиньш Карсумс
38:01Иржи Секач(Никита Нестеров, Линден Вей)
39:32Михаил Григоренко(Андрей Светлаков)
3-й период
40:20Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
43:37Кирилл Капризов(Михаил Григоренко)
44:03Александр Хохлачев
45:07Кирилл Капризов(Иржи Секач)
47:27Максим Мамин
52:12Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Александр Романов)
Статистика
10Штрафное время12
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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