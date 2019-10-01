К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА разбил «Спартак», забросив 9 шайб

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Московское дерби, которое так любят футбольные фанаты, в хоккее давно перестало быть ярким событием в чемпионате. «Спартак» не может выиграть у ЦСКА с 2013-го года, проиграв последних 13 матчей. Но вот атмосфера на домашних матчах красно-белых всегда достойная. Наверное, лучшая в столице. У московских командах в целом не самая лучшая посещаемость, но на игру с ЦСКА собрался почти полный стадион — 10 765 человек. Да и фанаты здорово подготовились: плакаты, кричалки, переклички. Армейские болельщики подливали масла в огонь, после второго периода скандируя «Вам пора уходить». И были тому причины.

ЦСКА в этом сезоне выступает в другой лиге. Да, команда Никитина может проиграть, как было пару недель в Нижнем Новгороде, но это скорее недоразумение. Действующий чемпион в этой «регулярке» борется только с собственными тараканами, поэтому главный тренер легко может менять сочетания, постоянно пробуя что-то новое. Несколько матчей подряд Капризов играет со Светлаковым и Григоренко, а Вей и Секач в третьем звене.

В первой половине встречи у «Спартака» были шансы на успех. Хозяева льда открыли счет, причем гол Вишневского вышел очень уж неожиданным. Правда, в следующей смене Вей с передачи Секача сделал счет 1:1. Армейцы сделали это так легко, что было жалко Знарка, который не успел улыбку сменить на разочарование, знал бы он, что будет дальше… В первом периоде забросил еще одну шайбу Калинин, пройдя через всю площадку и легко обыграв Херсли.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3f0b6a254160135b38ffe0402be8e099_hd/q625589/21d50be452c20cc6973c840f14ac5f35/4725631322?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сверхрезультативным получился второй период. Сначала Гончаров сравнял счет, а затем армейцы забросили четыре шайбы за десять минут. «Спартак» в прошлой встречи пропустил три гола в меньшинстве от «Авангарда». В этой игре красно-белые тщательно старались избежать удалений, но погорели на глупостях. Умудрились получить штраф за нарушение численного состава в большинстве, а затем Карсумс неудачно ударил клюшкой соперника. Пока Мартиньш сидел на скамейке штрафников Секач забросил пятую шайбу.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_96c84a25c5503c52e1425a548036d238_hd/q625737/1382322b270cb7a7849d51e01a819297/4725631356?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При счете 2:4 Знарок сменил Гудачека на Хомченко. Олег Валерьевич надеялся на чудо? Но молодой голкипер был бессилен против разыгравшегося соперника. ЦСКА забивал и забивал: дубль Григоренко, хет-трик Капризова. На этот «Спартак» без слез невозможно было смотреть. Трудно было вспомнить, когда красно-белые выглядели так жалко и беспомощно. В пресс-центре журналисты полезли проверять статистику, когда Знарок проигрывал с таким крупным счетом. В КХЛ никогда. Со сборной были 1:6 от Канады, но даже это не так больно.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_dab80bcfa4c552493933cff78672beda_hd/q625821/f92ca71c90c47c7127958da2c4e1d776/4725631371?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.