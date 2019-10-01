«Спартак» проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей хет-трик сделал Кирилл Капризов (44, 46 и 52-я минуты), дублем отметился Михаил Григоренко (35, 40), по одной шайбе на счету Линдена Вея (9), Сергея Калинина (14), Константина Окулова (30) и Иржи Секача (39), у «Спартака» отличились Дмитрий Вишневский (8), Андрей Гончаров (22) и Мартиньш Карсумс (41).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_126584be16d5e31fb285178676af20fb_hd/q625877/7e9acfcebe65f487b916ef1224f5d7e3/4725631683?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» не может обыграть ЦСКА в матчах КХЛ в 14-м матче подряд, в последний раз красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года. ЦСКА продлил победную серию в лиге до семи матчей, в последний раз клуб проигрывал 11 сентября в гостевом матче против нижегородского «Торпедо» (1:2 ОТ). «Спартак» прервал двухматчевую серию побед, в предыдущий раз столичный клуб проиграл дома уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4) 24 сентября.

«Спартак» потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6, в российских чемпионатах «Спартак» крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение в истории от ЦСКА «Спартак» потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО, тот матч завершился со счетом 1:13.

Команды провели 34-й очный матч в КХЛ, на счету ЦСКА стало 22 победы, «Спартак побеждал в 12 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с подольским «Витязем» 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с «Витязем».