«Спартак» проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:9 уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:9 уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей
«Спартак» не может обыграть ЦСКА в матчах КХЛ в 14-м матче подряд, в последний раз
«Спартак» потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда
Команды провели 34-й очный матч в КХЛ, на счету ЦСКА стало 22 победы, «Спартак побеждал в 12 матчах.
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с подольским «Витязем» 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с «Витязем».
В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» в домашнем матче переиграл нижегородское «Торпедо» (5:1).
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Юлиус Гудачек(Павел Хомченко)
|Илья Сорокин
|07:55
|Дмитрий Вишневский(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
|08:07
|Линден Вей(Иржи Секач, Максим Мамин)
|11:05
|Клас Дальбек
|13:23
|Сергей Калинин
|16:12
|Артем Блажиевский
|18:55
|Максим Гончаров
|18:55
|Линден Вей
|21:02
|Максим Гончаров(Анатолий Никонцев, Геннадий Столяров)
|25:06
|Командный штраф
|26:20
|Командный штраф
|29:58
|Константин Окулов
|32:03
|Артем Федоров
|32:03
|Андрей Светлаков
|34:14
|Михаил Григоренко(Александр Романов, Андрей Светлаков)
|36:26
|Мартиньш Карсумс
|38:01
|Иржи Секач(Никита Нестеров, Линден Вей)
|39:32
|Михаил Григоренко(Андрей Светлаков)
|40:20
|Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
|43:37
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко)
|44:03
|Александр Хохлачев
|45:07
|Кирилл Капризов(Иржи Секач)
|47:27
|Максим Мамин
|52:12
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Александр Романов)
|10
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)