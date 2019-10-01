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22:17 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче КХЛ, пропустив девять шайб

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:9 уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей хет-трик сделал Кирилл Капризов (44, 46 и 52-я минуты), дублем отметился Михаил Григоренко (35, 40), по одной шайбе на счету Линдена Вея (9), Сергея Калинина (14), Константина Окулова (30) и Иржи Секача (39), у «Спартака» отличились Дмитрий Вишневский (8), Андрей Гончаров (22) и Мартиньш Карсумс (41).

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«Спартак» не может обыграть ЦСКА в матчах КХЛ в 14-м матче подряд, в последний раз красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года. ЦСКА продлил победную серию в лиге до семи матчей, в последний раз клуб проигрывал 11 сентября в гостевом матче против нижегородского «Торпедо» (1:2 ОТ). «Спартак» прервал двухматчевую серию побед, в предыдущий раз столичный клуб проиграл дома уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4) 24 сентября.

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«Спартак» потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6, в российских чемпионатах «Спартак» крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7). Самое же крупное поражение в истории от ЦСКА «Спартак» потерпел в сезоне-1958/59, тогда армейский клуб носил название ЦСК МО, тот матч завершился со счетом 1:13.

Команды провели 34-й очный матч в КХЛ, на счету ЦСКА стало 22 победы, «Спартак побеждал в 12 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с подольским «Витязем» 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с «Витязем».

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» в домашнем матче переиграл нижегородское «Торпедо» (5:1).

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Спартак
3:9
1:2, 1:4, 1:3
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10765 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокИгорь Никитин
Вратари
Юлиус Гудачек(Павел Хомченко)Илья Сорокин
1-й период
07:55Дмитрий Вишневский(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
08:07Линден Вей(Иржи Секач, Максим Мамин)
11:05Клас Дальбек
13:23Сергей Калинин
16:12Артем Блажиевский
18:55Максим Гончаров
18:55Линден Вей
2-й период
21:02Максим Гончаров(Анатолий Никонцев, Геннадий Столяров)
25:06Командный штраф
26:20Командный штраф
29:58Константин Окулов
32:03Артем Федоров
32:03Андрей Светлаков
34:14Михаил Григоренко(Александр Романов, Андрей Светлаков)
36:26Мартиньш Карсумс
38:01Иржи Секач(Никита Нестеров, Линден Вей)
39:32Михаил Григоренко(Андрей Светлаков)
3-й период
40:20Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
43:37Кирилл Капризов(Михаил Григоренко)
44:03Александр Хохлачев
45:07Кирилл Капризов(Иржи Секач)
47:27Максим Мамин
52:12Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Александр Романов)
Статистика
10Штрафное время12
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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