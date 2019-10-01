Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Первый период завершился без заброшенных шайб.

В самом дебюте второй двадцатиминутки форвард динамовцев Тему Пулккинен прорвался через оборону противников и забросил шайбу — 1:0.

В третьем периоде хоккеисты «Сочи» взяли инициативу на себя, активно атакуя ворота «Динамо». В итоге, сравнять счет удалось форварду гостей Сергею Шмелеву — 1:1. При этих цифрах на табло команды подошли к овертайму.

В дополнительное время точку в матче поставил форвард «зубров» Артем Демков — 2:1.