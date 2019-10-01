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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли «Сочи» в домашнем матче КХЛ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» выиграли сегодня у «Сочи» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок прошел в «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый период завершился без заброшенных шайб.

В самом дебюте второй двадцатиминутки форвард динамовцев Тему Пулккинен прорвался через оборону противников и забросил шайбу — 1:0.

В третьем периоде хоккеисты «Сочи» взяли инициативу на себя, активно атакуя ворота «Динамо». В итоге, сравнять счет удалось форварду гостей Сергею Шмелеву — 1:1. При этих цифрах на табло команды подошли к овертайму.

В дополнительное время точку в матче поставил форвард «зубров» Артем Демков — 2:1.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома с челябинским «Трактором» (3 октября) и казанским «Ак Барсом» (6 октября).

Динамо Мн
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 12621 зритель
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтСергей Зубов
Вратари
Юнас ЭнротИлья Проскуряков
1-й период
06:56Дмитрий Дерябин
11:11Алексей Петров
13:55Шейн Принс
13:55Олег Погоришный
16:39Никита Точицкий
18:26Командный штраф
2-й период
21:02Теему Пулккинен(Дрю Шор)
23:57Командный штраф
27:06Денис Мосалев
31:48Дмитрий Лугин
34:33Александр Когалев
3-й период
45:15Сергей Шмелев(Роберт Росен, Симон Бертильссон)
52:48Командный штраф
53:23Андрей Костицын
Овертайм
61:05Артем Демков(Франсис Паре)
Статистика
12Штрафное время12
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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