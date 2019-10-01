Знарок: Вратаря «Спартака» Гудачека в игре с ЦСКА надо было заменить после третьего гола

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Спартак» со счетом 3:9 уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гудачек был заменен на Павла Хомченко во втором периоде при счете 2:4.

«Первый период неплохо сыграли, второй провалили. Но такие игры бывают, через это тоже надо пройти. С заменой вратаря не поспешил, наоборот, надо было после третьей шайбы менять уже», — сказал Знарок.

В первом звене «Спартака» впервые появился 23-летний Глеб Шашков. «У нас много травмированных и центральных почти нет, нам некого было ставить. У нас вообще проблемы с дисциплиной», — отметил Знарок.

«Спартак» потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6. В российских чемпионатах «Спартак» крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7).