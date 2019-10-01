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22:54 (мск), источник: ТАСС

Знарок: Вратаря «Спартака» Гудачека в игре с ЦСКА надо было заменить после третьего гола

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок признался, что голкипера команды Юлиуса Гудачека стоило заменить после третьей пропущенной шайбы в матче со столичным ЦСКА. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Спартак» со счетом 3:9 уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гудачек был заменен на Павла Хомченко во втором периоде при счете 2:4.

«Первый период неплохо сыграли, второй провалили. Но такие игры бывают, через это тоже надо пройти. С заменой вратаря не поспешил, наоборот, надо было после третьей шайбы менять уже», — сказал Знарок.

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В первом звене «Спартака» впервые появился 23-летний Глеб Шашков. «У нас много травмированных и центральных почти нет, нам некого было ставить. У нас вообще проблемы с дисциплиной», — отметил Знарок.

«Спартак» потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6. В российских чемпионатах «Спартак» крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с подольским «Витязем» 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с «Витязем».

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Спартак
3:9
1:2, 1:4, 1:3
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10765 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокИгорь Никитин
Вратари
Юлиус Гудачек(Павел Хомченко)Илья Сорокин
1-й период
07:55Дмитрий Вишневский(Анатолий Никонцев, Яков Рылов)
08:07Линден Вей(Иржи Секач, Максим Мамин)
11:05Клас Дальбек
13:23Сергей Калинин
16:12Артем Блажиевский
18:55Максим Гончаров
18:55Линден Вей
2-й период
21:02Максим Гончаров(Анатолий Никонцев, Геннадий Столяров)
25:06Командный штраф
26:20Командный штраф
29:58Константин Окулов
32:03Артем Федоров
32:03Андрей Светлаков
34:14Михаил Григоренко(Александр Романов, Андрей Светлаков)
36:26Мартиньш Карсумс
38:01Иржи Секач(Никита Нестеров, Линден Вей)
39:32Михаил Григоренко(Андрей Светлаков)
3-й период
40:20Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
43:37Кирилл Капризов(Михаил Григоренко)
44:03Александр Хохлачев
45:07Кирилл Капризов(Иржи Секач)
47:27Максим Мамин
52:12Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Александр Романов)
Статистика
10Штрафное время12
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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