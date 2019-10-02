Вудкрофт: «Сочи» почти смог усыпить нас, нам недоставало эмоций

«Команда соперника сыграла отлично. Они почти смогли усыпить нас. Нам немного недоставало эмоций в игре. Тем не менее хоккей — игра, иногда играешь хорошо — результата нет, играешь не очень — получаешь победу. Как тренер, никогда не говорю, что надо делать, чтобы не проиграть. Говорю, что делать, чтобы победить. Мы привыкли к таким ситуациям в овертаймах. Овертаймы треплют нервы тренерам. Однако постоянные овертаймы сделали нас сильнее, сплотили команду. Теперь нас не так просто обыграть в дополнительное время», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.