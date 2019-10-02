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1 октября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: «Сочи» почти смог усыпить нас, нам недоставало эмоций

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от домашнего матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

«Команда соперника сыграла отлично. Они почти смогли усыпить нас. Нам немного недоставало эмоций в игре. Тем не менее хоккей — игра, иногда играешь хорошо — результата нет, играешь не очень — получаешь победу. Как тренер, никогда не говорю, что надо делать, чтобы не проиграть. Говорю, что делать, чтобы победить. Мы привыкли к таким ситуациям в овертаймах. Овертаймы треплют нервы тренерам. Однако постоянные овертаймы сделали нас сильнее, сплотили команду. Теперь нас не так просто обыграть в дополнительное время», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Динамо Мн
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 61.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 12621 зритель
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтСергей Зубов
Вратари
Юнас ЭнротИлья Проскуряков
1-й период
06:56Дмитрий Дерябин
11:11Алексей Петров
13:55Шейн Принс
13:55Олег Погоришный
16:39Никита Точицкий
18:26Командный штраф
2-й период
21:02Теему Пулккинен(Дрю Шор)
23:57Командный штраф
27:06Денис Мосалев
31:48Дмитрий Лугин
34:33Александр Когалев
3-й период
45:15Сергей Шмелев(Роберт Росен, Симон Бертильссон)
52:48Командный штраф
53:23Андрей Костицын
Овертайм
61:05Артем Демков(Франсис Паре)
Статистика
12Штрафное время12
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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