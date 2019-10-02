Вудкрофт: «Сочи» почти смог усыпить нас, нам недоставало эмоций
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от домашнего матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1 ОТ).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от домашнего матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1 ОТ).
«Команда соперника сыграла отлично. Они почти смогли усыпить нас. Нам немного недоставало эмоций в игре. Тем не менее хоккей — игра, иногда играешь хорошо — результата нет, играешь не очень — получаешь победу. Как тренер, никогда не говорю, что надо делать, чтобы не проиграть. Говорю, что делать, чтобы победить. Мы привыкли к таким ситуациям в овертаймах. Овертаймы треплют нервы тренерам. Однако постоянные овертаймы сделали нас сильнее, сплотили команду. Теперь нас не так просто обыграть в дополнительное время», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
|Крэйг Вудкрофт
|Сергей Зубов
|Юнас Энрот
|Илья Проскуряков
|06:56
|Дмитрий Дерябин
|11:11
|Алексей Петров
|13:55
|Шейн Принс
|13:55
|Олег Погоришный
|16:39
|Никита Точицкий
|18:26
|Командный штраф
|21:02
|Теему Пулккинен(Дрю Шор)
|23:57
|Командный штраф
|27:06
|Денис Мосалев
|31:48
|Дмитрий Лугин
|34:33
|Александр Когалев
|45:15
|Сергей Шмелев(Роберт Росен, Симон Бертильссон)
|52:48
|Командный штраф
|53:23
|Андрей Костицын
|61:05
|Артем Демков(Франсис Паре)
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)