Домашние игры ХК «Динамо-Минск» в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние игры ХК «Динамо-Минск» в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние игры ХК «Динамо-Минск» в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Матч «Динамо» и «Сочи» 1 октября посетил 12621 зритель. В среднем домашние игры «зубров» собирают 13280 человек. Это лучшая средняя посещаемость за последние пять сезонов. В сезоне 2014/2015 на домашних встречах минчан присутствовали 14120 болельщиков. Тогда «Динамо» стало третьей командой в Европе по посещаемости.
Ближайшие матчи подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома с челябинским «Трактором» (3 октября) и казанским «Ак Барсом» (6 октября).
Юнас Энрот установил рекорд среди вратарей «Динамо» по количеству победЭнрот записал на свой счет 36 викторий в форме минской команды и обогнал по этому показателю Ларса Хаугена, который остановился на 35 победах. Тройку лучших замыкает Андрей Мезин, ныне тренирующий вратарей «зубров». Он записал на свой счет 31 успешный матч.