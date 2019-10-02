Домашние игры ХК «Динамо-Минск» в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей

Матч «Динамо» и «Сочи» 1 октября посетил 12621 зритель. В среднем домашние игры «зубров» собирают 13280 человек. Это лучшая средняя посещаемость за последние пять сезонов. В сезоне 2014/2015 на домашних встречах минчан присутствовали 14120 болельщиков. Тогда «Динамо» стало третьей командой в Европе по посещаемости.