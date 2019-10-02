Команда из ТОП-5, или почему «Барыс» остается фаворитом в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки играют не так ярко, как в прошлом сезоне, но даже такой хоккей «Барысу» приносит положительный результат. Отличительной чертой команды стала надежная игра в обороне — за матч пропускают не более двух шайб. Заметно снизила обороты атака, но у столичной дружины есть резервы, которые держат ее в ТОПе.

Лучшие в розыгрыше большинства:

1. «Автомобилист» — 28,3 процента (13 голов в 46 попытках);

2−3. ЦСКА и «Авангард» — по 25,6 процента (11 и 43);

4. «Витязь» — 24,4 процента (11 и 45);

5. «Барыс» — 23,3 (10 и 43).

Лучшие в нейтрализации большинства:

1. ЦСКА — 96,2 процента (два гола в 53 попытках);

2. «Трактор» — 90,9 процента (четыре и 44);

3. «Ак Барс» — 90,6 процента (пять и 53);

4. «Адмирал» — 89,8 процента (пять и 49);

5. «Барыс» — 89,7 процента (четыре и 39).

Сразу два показателя, которые помогают уверенно себя чувствовать в зоне плей-офф. Если реализация лишнего игрока была одной из сильных сторон клуба и раньше, то в «убийстве» большинства соперника сделан заметный шаг вперед. Бригады меньшинства вместе с вратарем отрабатывают на довольно высоком уровне.

Самые грубые команды чемпионата:

1. «Куньлунь» — 214 минут;

2. «Металлург» — 187 минут;

3. «Барыс» — 171 минут;

4. «Динамо» Москва — 152 минуты;

5. «Спартак» — 151 минута.

Надежная игра в обороне радует и еще по одной причине — игроки «Барыса» регулярно получают удаления. Хотя, в 171 заработанной минуте по четыре дисциплинарных штрафа (два по 20 минут и два по десять минут), или целых 60 минут. Есть у игроков столичной команды и три больших штрафа по пять минут. Таким образом, двухминутных удалений всего 48, или 96 минут. А это результат не самый плохой в Лиге.

Рейтинг по малым штрафам:

1. «Спартак» — 68;

2. «Куньлунь» — 67;

3. «Динамо» Москва — 61;

4. «Сочи» — 60;

5. ЦСКА — 57;

…16. «Барыс» — 48.

«Барысу» не хватает всего одного — реализации моментов. Если Андрей Скабелка сможет заставить раскрыться своих подопечных в нападении, то команда станет еще сильнее и опаснее. Матч с «Куньлунем» показал, что двух забитых голов, выходящих из средней статистики столичного клуба, может быть недостаточно даже для ничьей. Заметим, что до игры с китайским клубом так много «Барыс» в этом сезоне еще не пропускал (2:5).