Дубль Пуустинена принес «Сибири» победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Победу «Сибири» принес Юусо Пуустинен, оформивший дубль (5-я и 59-я минуты). У хозяев отличился Денис Вихарев (22).
«Сибирь» прервала серию из двух поражений кряду. «Адмирал» проиграл после двух побед подряд.
|Сергей Светлов
|Николай Заварухин
|Антон Красоткин
|Алексей Красиков
|04:54
|Юусо Пуустинен(Юкка Пелтола, Микаэль Руохомаа)
|06:40
|Руслан Ибатуллин
|06:40
|Алексей Яковлев
|21:00
|Денис Вихарев(Иван Лисин, Юрий Козловский)
|24:25
|Кирилл Дьяков
|28:45
|Дмитрий Саюстов
|38:03
|Мартин Бакош
|38:24
|Юусо Пуустинен
|47:31
|Никита Бобряшов
|58:59
|Юусо Пуустинен
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)