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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Пуустинена принес «Сибири» победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Победу «Сибири» принес Юусо Пуустинен, оформивший дубль (5-я и 59-я минуты). У хозяев отличился Денис Вихарев (22).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» прервала серию из двух поражений кряду. «Адмирал» проиграл после двух побед подряд.

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Адмирал
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 62.10.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей СветловНиколай Заварухин
Вратари
Антон КрасоткинАлексей Красиков
1-й период
04:54Юусо Пуустинен(Юкка Пелтола, Микаэль Руохомаа)
06:40Руслан Ибатуллин
06:40Алексей Яковлев
2-й период
21:00Денис Вихарев(Иван Лисин, Юрий Козловский)
24:25Кирилл Дьяков
28:45Дмитрий Саюстов
38:03Мартин Бакош
38:24Юусо Пуустинен
3-й период
47:31Никита Бобряшов
58:59Юусо Пуустинен
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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