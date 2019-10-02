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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» подписала контракт с Глазковым

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Иваном Глазковым.

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Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 2 года.

Нынешний сезон Глазков начал в составе новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ. В семи матчах он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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