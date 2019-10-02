«Сибирь» подписала контракт с Глазковым
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Иваном Глазковым.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Иваном Глазковым.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 2 года.
Нынешний сезон Глазков начал в составе новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ. В семи матчах он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.