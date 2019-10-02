«Ак Барс» победил СКА и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ
ТАСС, 2 октября. Казанский «Ак Барс» дома выиграл у
ТАСС, 2 октября. Казанский «Ак Барс» дома выиграл у
В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов (26-я минута) и Эмиль Галимов (29), у СКА шайбу забросил Алексей Бывальцев (58).
Ранее в среду новосибирская «Сибирь» на выезде переиграла владивостокский «Адмирал» (2:1) благодаря дублю Юусо Пуустинена, «Йокерит» из Хельсинки на выезде с таким же счетом выиграл у нижнекамского «Нефтехимика», победную шайбу забросил Джон Норман на 58-й минуте.
«Ак Барс» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 12 матчей. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции (19 очков, 14 матчей).
В субботу СКА примет челябинский «Трактор», в воскресенье «Ак Барс» в гостях сыграет с минским «Динамо».
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
|Адам Рейдеборн
|Алексей Мельничук(Алексей Мельничук)
|10:16
|Андрей Педан
|25:56
|Артем Галимов(Станислав Галиев, Данис Зарипов)
|28:27
|Эмиль Галимов(Владимир Ткачев)
|33:50
|Ярослав Дыбленко
|36:04
|Владимир Ткачев
|41:50
|Александр Барабанов
|47:18
|Камиль Фазылзянов
|50:30
|Михаил Глухов
|50:30
|Михаил Глухов
|50:30
|Артем Зуб
|51:13
|Илья Каблуков
|56:19
|Кирилл Петров
|57:45
|Алексей Бывальцев(Сергей Плотников, Владимир Ткачев)
|18
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)