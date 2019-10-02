«Ак Барс» победил СКА и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ

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В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов (26-я минута) и Эмиль Галимов (29), у СКА шайбу забросил Алексей Бывальцев (58).

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 6, 2.10.2019, 12:30 Адмирал 1 Сибирь 2

Ранее в среду новосибирская «Сибирь» на выезде переиграла владивостокский «Адмирал» (2:1) благодаря дублю Юусо Пуустинена, «Йокерит» из Хельсинки на выезде с таким же счетом выиграл у нижнекамского «Нефтехимика», победную шайбу забросил Джон Норман на 58-й минуте.

«Ак Барс» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 12 матчей. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции (19 очков, 14 матчей).