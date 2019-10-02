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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил СКА и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 2 октября. Казанский «Ак Барс» дома выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов (26-я минута) и Эмиль Галимов (29), у СКА шайбу забросил Алексей Бывальцев (58).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 6, 2.10.2019, 12:30

Адмирал1Сибирь2

Ранее в среду новосибирская «Сибирь» на выезде переиграла владивостокский «Адмирал» (2:1) благодаря дублю Юусо Пуустинена, «Йокерит» из Хельсинки на выезде с таким же счетом выиграл у нижнекамского «Нефтехимика», победную шайбу забросил Джон Норман на 58-й минуте.

«Ак Барс» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 12 матчей. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции (19 очков, 14 матчей).

В субботу СКА примет челябинский «Трактор», в воскресенье «Ак Барс» в гостях сыграет с минским «Динамо».

Ак Барс
2:1
0:0, 2:0, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 62.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновАлексей Кудашов
Вратари
Адам РейдеборнАлексей Мельничук(Алексей Мельничук)
1-й период
10:16Андрей Педан
2-й период
25:56Артем Галимов(Станислав Галиев, Данис Зарипов)
28:27Эмиль Галимов(Владимир Ткачев)
33:50Ярослав Дыбленко
36:04Владимир Ткачев
3-й период
41:50Александр Барабанов
47:18Камиль Фазылзянов
50:30Михаил Глухов
50:30Михаил Глухов
50:30Артем Зуб
51:13Илья Каблуков
56:19Кирилл Петров
57:45Алексей Бывальцев(Сергей Плотников, Владимир Ткачев)
Статистика
18Штрафное время18
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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