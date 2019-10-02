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22:43 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» уступило «Северстали» и потерпело третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» в серии буллитов проиграло череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» отличился Игорь Полыгалов (52-я минута), у «Северстали» шайбу забросил Никита Хлыстов (21), победный буллит реализовал Юрий Трубачев. Защитник хозяев Андрей Миронов провел 250-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (все игры хоккеист провел за «Динамо»). Команды уже встречались один раз в этом сезоне, «Северсталь» дома обыграла «Динамо» по буллитам (3:2). Череповчане выиграли третий очный матч кряду у «Динамо».

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 6, 2.10.2019, 19:30

Динамо Р0Авангард7

Омский «Авангард» на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 7:0, дублями отметились Сергей Шумаков и Свен Андригетто. Последние три матча рижане проиграли с общим счетом 0:14.

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 13 матчей. «Северсталь» располагается на девятом месте в Западной конференции (13 очков, 13 матчей). «Динамо» потерпело третье поражение подряд, «Северсталь» одержала четвертую победу подряд.

В субботу московское «Динамо» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», в пятницу «Северсталь» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 62.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновАндрей Разин
Вратари
Иван БочаровВладислав Подъяпольский
1-й период
08:29Иван Николишин
12:26Кирилл Лямин
13:23Богдан Якимов
2-й период
20:45Никита Хлыстов
21:24Юрий Трубачев
25:58Игорь Гераськин
31:06Сергей Бойков
3-й период
49:00Евгений Лапенков
51:10Игорь Полыгалов(Кирилл Лямин, Егор I Зайцев)
Овертайм
63:23Вадим Шипачев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Юрий Трубачев(Северсталь)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
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