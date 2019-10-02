Московское «Динамо» уступило «Северстали» и потерпело третье поражение подряд в КХЛ

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В составе «Динамо» отличился Игорь Полыгалов (52-я минута), у «Северстали» шайбу забросил Никита Хлыстов (21), победный буллит реализовал Юрий Трубачев. Защитник хозяев Андрей Миронов провел 250-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (все игры хоккеист провел за «Динамо»). Команды уже встречались один раз в этом сезоне, «Северсталь» дома обыграла «Динамо» по буллитам (3:2). Череповчане выиграли третий очный матч кряду у «Динамо».

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 6, 2.10.2019, 19:30 Динамо Р 0 Авангард 7

Омский «Авангард» на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 7:0, дублями отметились Сергей Шумаков и Свен Андригетто. Последние три матча рижане проиграли с общим счетом 0:14.

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 13 матчей. «Северсталь» располагается на девятом месте в Западной конференции (13 очков, 13 матчей). «Динамо» потерпело третье поражение подряд, «Северсталь» одержала четвертую победу подряд.