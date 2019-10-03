«Витязь» надо выбить: неожиданный лидер КХЛ сыграет с чемпионом

Источник: Известия

Новый хоккейный сезон длится уже больше месяца. За это время было сыграно немало статусных матчей. Дважды проходило армейское дерби самых богатых клубов КХЛ — ЦСКА и СКА. Оба коллектива также провели несколько игр с конкурентами за Кубок Гагарина — «Авангардом», «Ак Барсом», «Автомобилистом». Но со спортивной точки зрения центральный матч стартового отрезка сезона состоится в четверг на «ЦСКА Арене». Столичные армейцы примут у себя подольский «Витязь». Подмосковный коллектив сенсационно стартовал в чемпионате и сейчас лидирует по потерянным очкам не только в Западной конференции, но и во всей таблице лиги. Вторым идет как раз ЦСКА, который, являясь действующим обладателем Кубка Гагарина и победителем последней «регулярки», попытается сбросить своего конкурента с вершины.

При этом красно-синие лидируют по набранным очкам. Они опережают «Витязь» на один балл, но подмосковная команда провела на одну игру меньше.

— Болельщиков ждет интересный матч, поскольку «Витязь» находится в лидирующей группе и очень хорошо играет, — поделился с «Известиями» легендарный хоккеист Валерий Каменский. — ЦСКА также здорово выглядит, поэтому подмосковному коллективу будет непросто. Но он может преуспеть за счет тех же преимуществ, которые помогали ему побеждать в предыдущих матчах, — командные действия, розыгрыш большинства и игра вратарей Александра Самонова и Ильи Ежова. Плюс в клубе есть лидер Александр Сёмин — игрок высокого класса, который сейчас переживает ренессанс и прекрасно действует на льду. Если команда продолжит показывать такой же хоккей, биться каждую игру и прогрессировать, то может надолго задержаться на вершине таблицы.

Округлить серию

Сейчас победная серия «Витязя» насчитывает девять матчей. Разменять десятку подопечные Михаила Кравеца могут как раз в игре с ЦСКА. Всего же подмосковный коллектив в стартовых 11 встречах проиграл всего однажды — на выезде лидеру Восточной конференции «Автомобилисту» из Екатеринбурга (2:3). При этом на прошлой неделе «Витязь» взял у уральского коллектива реванш, победив дома в овертайме (1:0). А до этого команда успела отметиться выездной победой над петербургским СКА (4:2).

— Каждый выигранный матч только добавляет уверенности, поэтому выходим на лед с особым удовольствием и стараемся выжимать из себя всё что можно, — рассказал «Известиям» нападающий «Витязя» Евгений Монс. — Нас настраивают не бояться никого из соперников и играть на победу в любом матче. Не испытываем эйфории от успешного старта. Понимаем, что впереди еще целый сезон и всё может неоднократно измениться. Поэтому спокойно готовимся к играм и пытаемся в каждой встрече навязывать соперникам свою игру.

Встреча с ЦСКА станет первой для «Витязя» в сезоне. Пока команда не сталкивалась с соперником такого уровня.

— Матч с армейцами — серьезная проверка для нас, как и любая игра против действующего обладателя Кубка Гагарина, — отметил в разговоре с «Известиями» форвард «Витязя» Пекка Йормакка. — Знаем, что предстоит играть с большим и очень организованным коллективом, который не прощает ошибок и обладает отличным подбором игроков. Нам будет необходимо не только проявить свои лучшие качества, но и сыграть гораздо более дисциплинированно, чем в предыдущих матчах. Несмотря на то что мы одержали в них победы, против ЦСКА такой игры может оказаться недостаточно, поэтому надо еще прибавлять.

Только усилились

ЦСКА сохранил почти весь свой победный состав с прошлого сезона, плюс ряды армейцев пополнили вернувшийся из НХЛ защитник Богдан Киселевич и выигравший в прошлом году Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» чешский нападающий Иржи Секач. Подопечные Игоря Никитина проиграли стартовую встречу на Кубок Открытия против финалиста прошлого плей-офф омского «Авангарда» (1:3). Но с тех пор уверенно идут по дистанции, потерпев лишь одно поражение в овертайме выездного матча с нижегородским «Торпедо» (1:2).

— Команда постепенно вкатилась в сезон, — рассказал «Известиям» нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. — Поначалу были сложности, поскольку некоторые хоккеисты в разное время начали готовиться к чемпионату. Но с тех пор много тренировались все вместе и сейчас уже показывают хорошую игру и результаты. Дай бог, чтобы не останавливались на этом и дальше прибавляли. Нам работать, работать и еще раз работать.

В прошлом сезоне «Витязь» создал проблемы ЦСКА в очных матчах регулярного чемпионата, но без вариантов проиграл в первом раунде плей-офф — 0:4 в серии. С тех пор у подмосковной команды поменялся главный тренер — Валерия Белова сменил Михаил Кравец. Уже в августе на предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы подольский коллектив показал себя очень неуступчивым. Особняком стоит разгром армейцев со счетом 5:0. И хотя ЦСКА выставил на ту встречу не самый сильный состав, результат запомнился многим.

— Та игра была давно, поэтому не вспоминаем о ней, — заявил Михаил Григоренко. — Просто надо выходить против этого соперника как против одного из лидеров чемпионата и настраиваться максимально серьезно. Сейчас «Витязь» — одна из сильнейших команд КХЛ. У них новый тренер, коллектив явно мастеровитый, и отлично, что вверху таблицы теперь есть еще один клуб. Наш ближайший соперник хорошо реализует моменты, качественно играет в большинстве, поэтому надо поменьше удаляться и строже действовать в обороне.

Во вторник ЦСКА показал силу в принципиальном дерби со «Спартаком», разгромив его со счетом 9:3.

— ЦСКА почти не изменился после победы в Кубке Гагарина, — резюмировал Валерий Каменский. — Разве что только усилился. Показывает быстрый, красивый, комбинационный хоккей. Есть много ребят, способных решить эпизод и забивающих с первого момента. Что подтвердила разгромная победа над «Спартаком». Полтора периода шла равная игра, у красно-белых были возможности для взятия ворот, но они их не использовали. А хоккеисты ЦСКА реализовали всё, что имели.