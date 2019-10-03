Защитник «Динамо» пообещал «дать в лоб» журналисту клубного ТВ

— Положительным моментом в игре «Динамо» стал тот факт, что мы уже добрались до буллитов? Я тебе сейчас в лоб дам, честное слово. Что значит «уже добралось до буллитов»? Давай не будем об этом. Проиграли матч — плохо. Третье поражение подряд — плохо. Проиграли дома — плохо. До фига ошибок, — сказал Миронов.

Того, о чем договариваемся в команде, не выполняем. Работы еще непочатый край. Завтра соберемся на базе, будем разговаривать в очередной раз. Будем договариваться снова и разбираться, почему у нас так все получается. Почему? У меня есть ответ на этот вопрос, но я не буду говорить на камеру.