Защитник «Динамо» пообещал «дать в лоб» журналисту клубного ТВ
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после матча с «Северсталью» (1:2 Б) эмоционально прокомментировал поражение команды.
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после матча с «Северсталью» (1:2 Б) эмоционально прокомментировал поражение команды.
И чуть не сорвался на журналиста клубного ТВ.
— Положительным моментом в игре «Динамо» стал тот факт, что мы уже добрались до буллитов? Я тебе сейчас в лоб дам, честное слово. Что значит «уже добралось до буллитов»? Давай не будем об этом. Проиграли матч — плохо. Третье поражение подряд — плохо. Проиграли дома — плохо. До фига ошибок, — сказал Миронов.
Того, о чем договариваемся в команде, не выполняем. Работы еще непочатый край. Завтра соберемся на базе, будем разговаривать в очередной раз. Будем договариваться снова и разбираться, почему у нас так все получается. Почему? У меня есть ответ на этот вопрос, но я не буду говорить на камеру.
В ролике на клубном
|Владимир Крикунов
|Андрей Разин
|Иван Бочаров
|Владислав Подъяпольский
|08:29
|Иван Николишин
|12:26
|Кирилл Лямин
|13:23
|Богдан Якимов
|20:45
|Никита Хлыстов
|21:24
|Юрий Трубачев
|25:58
|Игорь Гераськин
|31:06
|Сергей Бойков
|49:00
|Евгений Лапенков
|51:10
|Игорь Полыгалов(Кирилл Лямин, Егор I Зайцев)
|63:23
|Вадим Шипачев
|победный бросок: Юрий Трубачев(Северсталь)
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)