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17:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Динамо» пообещал «дать в лоб» журналисту клубного ТВ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после матча с «Северсталью» (1:2 Б) эмоционально прокомментировал поражение команды.

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И чуть не сорвался на журналиста клубного ТВ.

— Положительным моментом в игре «Динамо» стал тот факт, что мы уже добрались до буллитов? Я тебе сейчас в лоб дам, честное слово. Что значит «уже добралось до буллитов»? Давай не будем об этом. Проиграли матч — плохо. Третье поражение подряд — плохо. Проиграли дома — плохо. До фига ошибок, — сказал Миронов.

Того, о чем договариваемся в команде, не выполняем. Работы еще непочатый край. Завтра соберемся на базе, будем разговаривать в очередной раз. Будем договариваться снова и разбираться, почему у нас так все получается. Почему? У меня есть ответ на этот вопрос, но я не буду говорить на камеру.

В ролике на клубном интернет-канале спорный момент из интервью был вырезан.

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ХК Динамо
1:2Б
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 62.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 4669 зрителей
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2-й период
20:45Никита Хлыстов
21:24Юрий Трубачев
25:58Игорь Гераськин
31:06Сергей Бойков
3-й период
49:00Евгений Лапенков
51:10Игорь Полыгалов(Кирилл Лямин, Егор I Зайцев)
Овертайм
63:23Вадим Шипачев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Юрий Трубачев(Северсталь)
Статистика
6Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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