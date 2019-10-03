«Барыс» победил «Торпедо» в матче с двумя нереализованными буллитами

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 3 октября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. У «Барыса» на седьмой минуте отличился финский форвард Ииро Пакаринен, а за «Торпедо» на 17-й забил американский нападающий Джордан Шредер.

Исход же матча решился во втором периоде. Победную шайбу «Барыса» на 28-й минуте провел нападающий Роман Старченко, причем он повторил в точности свой гол из игры с «Куньлунем».

При этом обе команды по ходу матча не реализовали по буллиту. На 40-й минуте не смог забить торпедовец Михаил Варнаков, а на 51-й шанс оформить дубль упустил Старченко.

После этого матча «Барыс» и «Торпедо» сравнялись по количеству очков — по 16. Казахстанский клуб идет четвертым в Восточной конференции, а нижегородский занимает ту же позицию в Западной.