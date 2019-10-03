«Барыс» победил «Торпедо» в матче с двумя нереализованными буллитами
Хоккеисты «Барыса» обыграли нижегордское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли нижегордское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 3 октября, в
В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. У «Барыса» на седьмой минуте отличился финский форвард Ииро Пакаринен, а за «Торпедо» на 17-й забил американский нападающий Джордан Шредер.
Исход же матча решился во втором периоде. Победную шайбу «Барыса» на 28-й минуте провел нападающий Роман Старченко, причем он повторил в точности свой гол из игры с «Куньлунем».
При этом обе команды по ходу матча не реализовали по буллиту. На 40-й минуте не смог забить торпедовец Михаил Варнаков, а на 51-й шанс оформить дубль упустил Старченко.
После этого матча «Барыс» и «Торпедо» сравнялись по количеству очков — по 16. Казахстанский клуб идет четвертым в Восточной конференции, а нижегородский занимает ту же позицию в Западной.
В следующем матче «Барыс» 6 октября дома примет «Северсталь». Игра начнется в 17:00 по времени
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Андрей Тихомиров
|01:15
|Антон Шенфельд
|04:49
|Куинтон Хауден
|06:30
|Ииро Пакаринен
|08:03
|Командный штраф
|15:10
|Командный штраф
|16:10
|Джордан Шредер(Антон Шенфельд, Пол Щехура)
|27:49
|Роман Старченко
|32:33
|Джордан Шредер
|39:10
|Аркадий Шестаков
|39:10
|Михаил Варнаков
|46:44
|Данил Веряев
|50:49
|Роман Старченко
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)