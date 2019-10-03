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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Торпедо» в матче с двумя нереализованными буллитами

Хоккеисты «Барыса» обыграли нижегордское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 3 октября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. У «Барыса» на седьмой минуте отличился финский форвард Ииро Пакаринен, а за «Торпедо» на 17-й забил американский нападающий Джордан Шредер.

Исход же матча решился во втором периоде. Победную шайбу «Барыса» на 28-й минуте провел нападающий Роман Старченко, причем он повторил в точности свой гол из игры с «Куньлунем».

При этом обе команды по ходу матча не реализовали по буллиту. На 40-й минуте не смог забить торпедовец Михаил Варнаков, а на 51-й шанс оформить дубль упустил Старченко.

После этого матча «Барыс» и «Торпедо» сравнялись по количеству очков — по 16. Казахстанский клуб идет четвертым в Восточной конференции, а нижегородский занимает ту же позицию в Западной.

В следующем матче «Барыс» 6 октября дома примет «Северсталь». Игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

Барыс
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 63.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Андрей Тихомиров
1-й период
01:15Антон Шенфельд
04:49Куинтон Хауден
06:30Ииро Пакаринен
08:03Командный штраф
15:10Командный штраф
16:10Джордан Шредер(Антон Шенфельд, Пол Щехура)
2-й период
27:49Роман Старченко
32:33Джордан Шредер
39:10Аркадий Шестаков
39:10Михаил Варнаков
3-й период
46:44Данил Веряев
50:49Роман Старченко
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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