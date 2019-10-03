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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3.

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Подопечные Ильи Воробьёва прервали неудачную серию из четырёх поражений, «железнодорожники» проиграли третий матч подряд.

Дебютная шайба в матче была заброшена на восьмой минуте, точный бросок в актив записал шведский нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Антон Ландер и оформивший дубль Расмуссен. На 42-й минуте защитник «Локомотива» Николай Аверин восстановил равновесие в счёте. На 48-й минуте хозяева вновь вышли вперёд, голом отметился защитник Иван Верещагин. Через четыре минуты преимущество «Металлурга» упрочил форвард Денис Паршин. В концовке соперники забили по голу, авторами стали Ландер и Николай Кулёмин.

Металлург Мг
5:3
1:0, 1:1, 3:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 63.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 5852 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевАлександр Ардашев
Вратари
Василий КошечкинИлья Коновалов(Илья Коновалов, Илья Коновалов)
1-й период
06:25Григорий Денисенко
07:25Деннис Расмуссен(Брэндон Козун, Николай Кулемин)
2-й период
31:07Антон Ландер(Стефан Да Коста, Стаффан Крунвалль)
33:05Деннис Расмуссен(Григорий Дронов, Никита Рожков)
36:07Виктор Антипин
3-й период
41:43Николай Аверин(Максим I Осипов, Артем Ильенко)
47:02Артем Ильенко
47:32Иван Верещагин(Деннис Расмуссен)
51:06Денис Паршин(Владимир Галузин, Сергей Мозякин)
57:54Богдан Потехин
58:36Антон Ландер
59:57Николай Кулемин(Брэндон Козун, Егор Яковлев)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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