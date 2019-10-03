«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3.
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3.
Подопечные Ильи Воробьёва прервали неудачную серию из четырёх поражений, «железнодорожники» проиграли третий матч подряд.
Дебютная шайба в матче была заброшена на восьмой минуте, точный бросок в актив записал шведский нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Антон Ландер и оформивший дубль Расмуссен. На 42-й минуте защитник «Локомотива» Николай Аверин восстановил равновесие в счёте. На 48-й минуте хозяева вновь вышли вперёд, голом отметился защитник Иван Верещагин. Через четыре минуты преимущество «Металлурга» упрочил форвард Денис Паршин. В концовке соперники забили по голу, авторами стали Ландер и Николай Кулёмин.
|Илья Воробьев
|Александр Ардашев
|Василий Кошечкин
|Илья Коновалов(Илья Коновалов, Илья Коновалов)
|06:25
|Григорий Денисенко
|07:25
|Деннис Расмуссен(Брэндон Козун, Николай Кулемин)
|31:07
|Антон Ландер(Стефан Да Коста, Стаффан Крунвалль)
|33:05
|Деннис Расмуссен(Григорий Дронов, Никита Рожков)
|36:07
|Виктор Антипин
|41:43
|Николай Аверин(Максим I Осипов, Артем Ильенко)
|47:02
|Артем Ильенко
|47:32
|Иван Верещагин(Деннис Расмуссен)
|51:06
|Денис Паршин(Владимир Галузин, Сергей Мозякин)
|57:54
|Богдан Потехин
|58:36
|Антон Ландер
|59:57
|Николай Кулемин(Брэндон Козун, Егор Яковлев)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)