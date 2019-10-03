Хоккеисты минского «Динамо» выиграли у челябинского «Трактора» в домашнем матче КХЛ

Противостояние началось динамично: хозяева ледовой площадки активно поджимали соперников. Уже на пятой минуте матча защитник «Трактора» Дмитрий Калинин в своей зоне промазал по шайбе, которую подхватил молодой нападающий «зубров» Илья Казьянин и забросил в ворота оппонентов — 0:1. Буквально минута понадобилась его партнеру по команде форварду Андрею Степанову, чтобы закрепить успех — 2:0.

Во второй двадцатиминутке отличился защитник гостей Ессе Виртанен, который успешно взял ворота минского «Динамо» — 1:2. Меньше минуты понадобилось «зубрам», чтобы прибавить в счете, очередную шайбу забил защитник Марк-Андре Граньяни — 3:1. Увеличил отрыв его партнер по команде нападающий Франсис Паре — 4:1.

Третий период сложился не лучшим образом для минчан, шайбы забили нападающие «Трактора» Демид Мансуров и Антон Глинкин — 3:4. Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс на последних секундах поставил точку в матче — 5:3.

Это вторая виктория «зубров» на домашней арене. В первом поединке в «Минск-Арене» против «Сочи» хоккеисты минского «Динамо» в овертайме одержали победу — 1:2. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского «Торпедо», череповецкой «Северстали» и нижнекамского «Нефтехимика».