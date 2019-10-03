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22:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» выиграли у челябинского «Трактора» в домашнем матче КХЛ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня одержали победу во втором матче домашней серии чемпионата КХЛ над челябинским «Трактором». Поединок состоялся в «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Противостояние началось динамично: хозяева ледовой площадки активно поджимали соперников. Уже на пятой минуте матча защитник «Трактора» Дмитрий Калинин в своей зоне промазал по шайбе, которую подхватил молодой нападающий «зубров» Илья Казьянин и забросил в ворота оппонентов — 0:1. Буквально минута понадобилась его партнеру по команде форварду Андрею Степанову, чтобы закрепить успех — 2:0.

Во второй двадцатиминутке отличился защитник гостей Ессе Виртанен, который успешно взял ворота минского «Динамо» — 1:2. Меньше минуты понадобилось «зубрам», чтобы прибавить в счете, очередную шайбу забил защитник Марк-Андре Граньяни — 3:1. Увеличил отрыв его партнер по команде нападающий Франсис Паре — 4:1.

Третий период сложился не лучшим образом для минчан, шайбы забили нападающие «Трактора» Демид Мансуров и Антон Глинкин — 3:4. Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс на последних секундах поставил точку в матче — 5:3.

Это вторая виктория «зубров» на домашней арене. В первом поединке в «Минск-Арене» против «Сочи» хоккеисты минского «Динамо» в овертайме одержали победу — 1:2. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского «Торпедо», череповецкой «Северстали» и нижнекамского «Нефтехимика».

Следующий поединок «зубры» проведут дома 6 октября против казанского «Ак Барса».

Динамо Мн
5:3
2:0, 2:1, 1:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 63.10.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена"
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтПетерис Скудра
Вратари
Юнас ЭнротИван Федотов(Владислав Сухачев, Владислав Сухачев)
1-й период
04:40Илья Казьянин
05:06Андрей Степанов(Владислав Еременко)
06:15Владислав Еременко
06:15Томаш Гика
12:54Руслан Карлин
18:44Александр Китаров
2-й период
20:00Олег Евенко
27:51Йессе Виртанен(Руслан Карлин)
28:33Марк-Андре Граньяни
32:44Марк-Андре Граньяни
37:14Алексей Кручинин
37:37Франсис Паре(Артем Демков, Шейн Принс)
38:42Олег Евенко
39:31Дмитрий Дерябин
39:31Федор Малыхин
3-й период
45:1311658(Юрий Сергиенко, Ярослав Косов)
52:27Антон Глинкин(Максим Трунев, Марсель Шолохов)
55:05Дмитрий Знахаренко
55:05Ярослав Косов
59:38Шейн Принс
Статистика
14Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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