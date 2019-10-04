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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о расставании с канадским хоккеистом

Канадский нападающий Адам Хелука покинул «Барыс». Об этом объявил официальный сайт казахстанского клуба.

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Контракт Хелуки действовал до 30 апреля 2020 года, но расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб он пополнил летом и в восьми матчах КХЛ набрал три (1+2) очка.

Для Хелуки «Барыс» стал первой командой за пределами Северной Америки. Клуб поблагодарил его за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

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