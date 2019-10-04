«Барыс» объявил о расставании с канадским хоккеистом
Канадский нападающий Адам Хелука покинул «Барыс». Об этом объявил официальный сайт казахстанского клуба.
Канадский нападающий Адам Хелука покинул «Барыс». Об этом объявил официальный сайт казахстанского клуба.
Контракт Хелуки действовал до 30 апреля 2020 года, но расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб он пополнил летом и в восьми матчах КХЛ набрал три (1+2) очка.
Для Хелуки «Барыс» стал первой командой за пределами Северной Америки. Клуб поблагодарил его за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.