СКА подписал новые контракты с Антоном Беловым и Данилой Галенюком
Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новые контракты с защитниками Данилой Галенюком и Антоном Беловым.
Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новые контракты с защитниками Данилой Галенюком и Антоном Беловым.
Соглашение с Данилой Галенюком рассчитано до 30 апреля 2022 года, с Антоном Беловым — до 30 апреля 2020 года.
Белов присоединился к СКА в сезоне 2014/15. Получил серьезную травму и недавно восстановился. Галенюк играет в клубе с сезона 2017/18.