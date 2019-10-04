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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

СКА подписал новые контракты с Антоном Беловым и Данилой Галенюком

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новые контракты с защитниками Данилой Галенюком и Антоном Беловым.

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Источник: Коммерсантъ

Соглашение с Данилой Галенюком рассчитано до 30 апреля 2022 года, с Антоном Беловым — до 30 апреля 2020 года.

Белов присоединился к СКА в сезоне 2014/15. Получил серьезную травму и недавно восстановился. Галенюк играет в клубе с сезона 2017/18.

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