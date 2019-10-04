СКА подписал новые контракты с Антоном Беловым и Данилой Галенюком

Соглашение с Данилой Галенюком рассчитано до 30 апреля 2022 года, с Антоном Беловым — до 30 апреля 2020 года.



Белов присоединился к СКА в сезоне 2014/15. Получил серьезную травму и недавно восстановился. Галенюк играет в клубе с сезона 2017/18.