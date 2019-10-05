«Сочи» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая со счетом 0:3

Источник: РИА "Новости"

Шайбами в матче отметились Никита Пивцакин (8-я минута) и Роб Клинкхаммер (10, 37). В составе «Сочи» шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (44, 62), Денис Александров (49) и Роберт Росен (60). По ходу встречи «Сочи» проигрывал со счетом 0:3, но сумел забросить три шайбы в третьем периоде.

Хоккеист «Авангарда» Кирилл Семенов, который отдал голевую передачу, набрал очки четвертый матч подряд (1 шайба + 4 передачи), шестой матч подряд набирает очки игрок омской команды Свен Андригетто (3+6), также отдавший результативную передачу в матче. Хоккеист «Сочи» Никита Точицкий провел 250-й матч в КХЛ.

«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне за 13 матчей. «Сочи» прервал серию поражений из четырех матчей, всего в нынешнем сезоне клуб выиграл пять матчей из 13.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 6, 4.10.2019, 17:00 Салават Юлаев 3 Северсталь 1

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 19 очков. «Сочи» идет на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», «Сочи» дома сыграет с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 6 октября.