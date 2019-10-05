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4 октября, источник: ТАСС

«Сочи» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая со счетом 0:3

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. «Сочи» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Большой» в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбами в матче отметились Никита Пивцакин (8-я минута) и Роб Клинкхаммер (10, 37). В составе «Сочи» шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (44, 62), Денис Александров (49) и Роберт Росен (60). По ходу встречи «Сочи» проигрывал со счетом 0:3, но сумел забросить три шайбы в третьем периоде.

Хоккеист «Авангарда» Кирилл Семенов, который отдал голевую передачу, набрал очки четвертый матч подряд (1 шайба + 4 передачи), шестой матч подряд набирает очки игрок омской команды Свен Андригетто (3+6), также отдавший результативную передачу в матче. Хоккеист «Сочи» Никита Точицкий провел 250-й матч в КХЛ.

«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне за 13 матчей. «Сочи» прервал серию поражений из четырех матчей, всего в нынешнем сезоне клуб выиграл пять матчей из 13.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 6, 4.10.2019, 17:00

Салават Юлаев3Северсталь1

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 19 очков. «Сочи» идет на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», «Сочи» дома сыграет с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 6 октября.

В другом матче игрового дня уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1. В составе уфимской команды отметились Петр Хохряков (37), Линус Умарк (52) и Никита Сошников (57). В составе «Северстали» единственную шайбу забросил Егор Яковлев (25). Игрок «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен, отметившийся результативной передачей, набрал очки пятый матч подряд (3+3).

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Сочи
4:3ОТ
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Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 64.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 7255 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовБоб Хартли
Вратари
Дмитрий Шикин(Дмитрий Шикин)Игорь Бобков
1-й период
07:34Никита Пивцакин(Кирилл Семенов)
08:30Командный штраф
09:17Роб Клинкхаммер(Свен Андригетто, Сергей Шумаков)
13:57Никита Щербак
2-й период
36:40Роб Клинкхаммер(Никита Щербак)
3-й период
43:17Мальте Стремвалль(Юрий Александров, Сергей Шмелев)
48:22Денис Александров(Роберт Росен)
57:42Роб Клинкхаммер
58:13Илья Крикунов
59:21Роберт Росен(Мальте Стремвалль, Кирилл Капустин)
Овертайм
61:05Вилле Покка
61:19Мальте Стремвалль(Сергей Шмелев, Симон Бертильссон)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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