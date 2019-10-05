«Сочи» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая со счетом 0:3

Шайбами в матче отметились Никита Пивцакин (8-я минута) и Роб Клинкхаммер (10, 37). В составе «Сочи» шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (44, 62), Денис Александров (49) и Роберт Росен (60). По ходу встречи «Сочи» проигрывал со счетом 0:3, но сумел забросить три шайбы в третьем периоде.
Хоккеист «Авангарда» Кирилл Семенов, который отдал голевую передачу, набрал очки четвертый матч подряд (1 шайба + 4 передачи), шестой матч подряд набирает очки игрок омской команды Свен Андригетто (3+6), также отдавший результативную передачу в матче. Хоккеист «Сочи» Никита Точицкий провел 250-й матч в КХЛ.
«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне за 13 матчей. «Сочи» прервал серию поражений из четырех матчей, всего в нынешнем сезоне клуб выиграл пять матчей из 13.
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 19 очков. «Сочи» идет на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», «Сочи» дома сыграет с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 6 октября.
В другом матче игрового дня уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1. В составе уфимской команды отметились Петр Хохряков (37), Линус Умарк (52) и Никита Сошников (57). В составе «Северстали» единственную шайбу забросил Егор Яковлев (25). Игрок «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен, отметившийся результативной передачей, набрал очки пятый матч подряд (3+3).