Выбить десятку: «Спартак» попытается прервать победную серию «Витязя»

Источник: Известия

Один из главных матчей выходных в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится в Подольске, где местный «Витязь» примет на своем льду столичный «Спартак». Подмосковный коллектив продолжает сенсационно лидировать в регулярном чемпионате и только укрепляет позиции. В четверг команда Михаила Кравеца обыграла на выезде своего главного преследователя — действующего обладателя Кубка Гагарина и фаворита нынешнего сезона московский ЦСКА (2:1).

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 6, 5.10.2019, 17:30 Витязь - Спартак -

«Спартак», в свою очередь, последний матч также играл против армейцев. Во вторник подопечные Олега Знарка были разгромлены со счетом 3:9. Тем не менее они готовы дать бой «Витязю», чья победа над красно-синими стала десятой подряд.

— Не намерены сдаваться — будем на каждую следующую игру выходить заряженными на победу, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш. — Нужно сделать выводы из разгрома от ЦСКА и исправлять ситуацию. У нас еще много работы впереди — мы это знаем, поскольку даже близко не играем в свой лучший хоккей. Две предыдущие встречи хорошо сыграли, но сейчас с ЦСКА снова сделали шаг назад. Надо исправляться и еще много чего улучшать.

«Спартак»

Красно-белые очень неровно провели первый месяц «регулярки», но всё равно уверенно идут в зоне плей-офф Западной конференции. Однако поражение в принципиальном дерби с ЦСКА было очень болезненным. Особенно с учетом того, что на протяжении полутора периодов «Спартак» не уступал красно-синим и даже держал равный счет (2:2).

Сами ошибались, и это привело к моментам у наших ворот. Вроде по игре ЦСКА нас не сильно превосходил, но мы им подарили несколько голов. После такого сложно отыгрываться. Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш

Во вторничном дерби один из самых быстрых хет-триков в истории лиги сделал самый талантливый игрок ЦСКА Кирилл Капризов. Он забросил три шайбы за восемь минут.

— Мы допускали совершенно ненужные ошибки, за которые нас соперник наказывал, — объяснил «Известиям» защитник «Спартака» Максим Гончаров. — И нужно создавать больше моментов впереди, идти на ворота противника, чаще наносить броски. Мы ведь их имели не так много. Нужно было их делать больше и реализовывать. И позволять создавать даже не 100-процентные, а просто опасные эпизоды в своей зоне клубу, который является победителем прошлого сезона.

Хоккеисты красно-белых отмечают, что сегодняшний класс ЦСКА требует от соперников исключать невынужденные ошибки, так как с момента весенней победы в Кубке Гагарина подопечные Игоря Никитина не стали слабее.

— Мы знаем, что ЦСКА — хорошая команда, — сказал Каспарс Даугавиньш. — Состав почти тот же, что в прошлом сезоне. Они доказали свой уровень победой в Кубке Гагарина. И сейчас находятся на хорошей волне, чувствуют себя уверенно, дожидаются своих моментов и реализуют их. Против ЦСКА надо соблюдать максимальную концентрацию все 60 минут, если хочешь их обыгрывать.

У «Спартака» в новейшей истории отечественного хоккея были провальные сезоны и много неудачных матчей, но в последние два года команда является крайне неудобной для любого соперника. Поэтому поражение с разницей в шесть шайб удивило многих.

Такой разгром от принципиального соперника бьет по самолюбию. Особенно когда терпишь его при своих болельщиках. Люди пришли на матч посмотреть на хорошую игру, а увидели такой счет. Это ни в какие рамки не лезет. Защитник «Спартака» Максим Гончаров

«Витязь»

Подольская команда продолжает удивлять публику. В 12 встречах она проиграла всего один раз. Поначалу подмосковный коллектив обыгрывал не самых сильных соперников. Многие ожидали, что стартовый победный всплеск закончится на выездной встрече с петербургским СКА или домашней — с екатеринбургским «Автомобилистом». В итоге в Питере подопечные Кравеца победили со счетом 4:2, а уральцев они дожали в овертайме (1:0). Находящийся в конце таблицы, но сильный по составу магнитогорский «Металлург» также не совладал с неожиданным лидером — 1:2 в овертайме.

Казалось, что выскочек накажет почти непобедимый ЦСКА. Но и здесь подольский клуб одержал победу — 2:1. Причем Михаил Кравец потерял из-за травмы главную звезду команды форварда Александра Семина. Двукратный чемпион мира и бывший партнер Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» — лучший бомбардир команды в этом сезоне. Его потеря казалась фатальной для противостояния с ЦСКА. Но подольский клуб выстоял.

— Против ЦСКА мы вновь показали себя единой командой, способной выполнять установку тренера и биться от первой до последней секунды основного времени, — сказал «Известиям» защитник «Витязя» Якуб Ержабек. — Знали, что нам противостоит очень организованный соперник с множеством высококлассных игроков. Поэтому было необходимо надежно сыграть в обороне, максимально использовать большинство и пытаться реализовывать любые шансы в атаке. Это нам удалось. Надеюсь, мы продолжим побеждать дальше. Теперь надо быстро восстановиться и выйти максимально готовыми на матч со «Спартаком».

В первом периоде матча с ЦСКА «Витязь» позволил армейцам открыть счет, но во втором дважды реализовал большинство и вышел вперед. В третьей двадцатиминутке красно-синие имели подавляющее преимущество, создали множество голевых моментов, но гостей спасал вратарь Александр Самонов, а в некоторых эпизодах полевые игроки успевали выбить шайбу из пустых ворот.

Бывают такие игры, что не залетают шайбы в ворота команды соперника. Тем более это заметно на фоне матче со «Спартаком», где мы реализовали все моменты, которые имели. Не знаю, может, нам за ту встречу пришла обраточка. В таких ситуациях надо искать любую возможность забить — не важно, головой или коньком. Главное, сравнять счет. Защитник ЦСКА Богдан Киселевич

При этом армейский хоккеист не стал выделять «Витязь» как главного конкурента ЦСКА в борьбе за первое место в «регулярке» и конференции. Он отметил, что конкуренция за время его отсутствия в КХЛ (прошлый сезон Богдан провел в клубах НХЛ «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс») в целом выросла.

— У нас каждая команда конкурент, а в исполнении «Витязя» мы увидели то, чего ожидали, — пояснил Богдан Киселевич. — Сейчас этот соперник на ходу, у него всё получается, поэтому мы понимали, что будет тяжелая игра. Так и получилось. Слабо сыграли в меньшинстве, раз «Витязь» дважды нам забил. Но вообще здорово, что есть такая команда, которая удивляет публику. Мне кажется, в КХЛ многое идет в сторону улучшения. И конкуренция выше, и таблица плотнее. Играть становится интереснее, поскольку не знаешь, чего ожидать от команд. И это в плюс лиге и болельщикам.