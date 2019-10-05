Выбить десятку: «Спартак» попытается прервать победную серию «Витязя»
После разгромного поражения от ЦСКА
После разгромного поражения от ЦСКА
Один из главных матчей выходных в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится в Подольске, где местный «Витязь» примет на своем льду столичный «Спартак». Подмосковный коллектив продолжает сенсационно лидировать в регулярном чемпионате и только укрепляет позиции. В четверг команда Михаила Кравеца обыграла на выезде своего главного преследователя — действующего обладателя Кубка Гагарина и фаворита нынешнего сезона московский ЦСКА (2:1).
«Спартак», в свою очередь, последний матч также играл против армейцев. Во вторник подопечные Олега Знарка были разгромлены со счетом 3:9. Тем не менее они готовы дать бой «Витязю», чья победа над
— Не намерены сдаваться — будем на каждую следующую игру выходить заряженными на победу, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш. — Нужно сделать выводы из разгрома от ЦСКА и исправлять ситуацию. У нас еще много работы впереди — мы это знаем, поскольку даже близко не играем в свой лучший хоккей. Две предыдущие встречи хорошо сыграли, но сейчас с ЦСКА снова сделали шаг назад. Надо исправляться и еще много чего улучшать.
Сами ошибались, и это привело к моментам у наших ворот. Вроде по игре ЦСКА нас не сильно превосходил, но мы им подарили несколько голов. После такого сложно отыгрываться.
Во вторничном дерби один из самых быстрых
— Мы допускали совершенно ненужные ошибки, за которые нас соперник наказывал, — объяснил «Известиям» защитник «Спартака» Максим Гончаров. — И нужно создавать больше моментов впереди, идти на ворота противника, чаще наносить броски. Мы ведь их имели не так много. Нужно было их делать больше и реализовывать. И позволять создавать даже не 100-процентные, а просто опасные эпизоды в своей зоне клубу, который является победителем прошлого сезона.
Хоккеисты
— Мы знаем, что ЦСКА — хорошая команда, — сказал Каспарс Даугавиньш. — Состав почти тот же, что в прошлом сезоне. Они доказали свой уровень победой в Кубке Гагарина. И сейчас находятся на хорошей волне, чувствуют себя уверенно, дожидаются своих моментов и реализуют их. Против ЦСКА надо соблюдать максимальную концентрацию все 60 минут, если хочешь их обыгрывать.
У «Спартака» в новейшей истории отечественного хоккея были провальные сезоны и много неудачных матчей, но в последние два года команда является крайне неудобной для любого соперника. Поэтому поражение с разницей в шесть шайб удивило многих.
Такой разгром от принципиального соперника бьет по самолюбию. Особенно когда терпишь его при своих болельщиках. Люди пришли на матч посмотреть на хорошую игру, а увидели такой счет. Это ни в какие рамки не лезет.
Подольская команда продолжает удивлять публику. В 12 встречах она проиграла всего один раз. Поначалу подмосковный коллектив обыгрывал не самых сильных соперников. Многие ожидали, что стартовый победный всплеск закончится на выездной встрече с петербургским СКА или домашней — с екатеринбургским «Автомобилистом». В итоге в Питере подопечные Кравеца победили со счетом 4:2, а уральцев они дожали в овертайме (1:0). Находящийся в конце таблицы, но сильный по составу магнитогорский «Металлург» также не совладал с неожиданным лидером — 1:2 в овертайме.
Казалось, что выскочек накажет почти непобедимый ЦСКА. Но и здесь подольский клуб одержал победу — 2:1. Причем Михаил Кравец потерял
— Против ЦСКА мы вновь показали себя единой командой, способной выполнять установку тренера и биться от первой до последней секунды основного времени, — сказал «Известиям» защитник «Витязя» Якуб Ержабек. — Знали, что нам противостоит очень организованный соперник с множеством высококлассных игроков. Поэтому было необходимо надежно сыграть в обороне, максимально использовать большинство и пытаться реализовывать любые шансы в атаке. Это нам удалось. Надеюсь, мы продолжим побеждать дальше. Теперь надо быстро восстановиться и выйти максимально готовыми на матч со «Спартаком».
В первом периоде матча с ЦСКА «Витязь» позволил армейцам открыть счет, но во втором дважды реализовал большинство и вышел вперед. В третьей двадцатиминутке
Бывают такие игры, что не залетают шайбы в ворота команды соперника. Тем более это заметно на фоне матче со «Спартаком», где мы реализовали все моменты, которые имели. Не знаю, может, нам за ту встречу пришла обраточка. В таких ситуациях надо искать любую возможность забить — не важно, головой или коньком. Главное, сравнять счет.
При этом армейский хоккеист не стал выделять «Витязь» как главного конкурента ЦСКА в борьбе за первое место в «регулярке» и конференции. Он отметил, что конкуренция за время его отсутствия в КХЛ (прошлый сезон Богдан провел в клубах НХЛ «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс») в целом выросла.
— У нас каждая команда конкурент, а в исполнении «Витязя» мы увидели то, чего ожидали, — пояснил Богдан Киселевич. — Сейчас этот соперник на ходу, у него всё получается, поэтому мы понимали, что будет тяжелая игра. Так и получилось. Слабо сыграли в меньшинстве, раз «Витязь» дважды нам забил. Но вообще здорово, что есть такая команда, которая удивляет публику. Мне кажется, в КХЛ многое идет в сторону улучшения. И конкуренция выше, и таблица плотнее. Играть становится интереснее, поскольку не знаешь, чего ожидать от команд. И это в плюс лиге и болельщикам.
После победы над ЦСКА «Витязь» опережает армейцев на один балл по набранным очкам и на три по потерянным.