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13:16 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Бурдасов после предсезонки в «Эдмонтоне» подписал контракт со СКА

ТАСС, 5 октября. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Бурдасов перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге находился на просмотровом контракте в «Эдмонтоне», однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

Последним клубом 28-летнего форварда был уфимский «Салават Юлаев», за который он выступал с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в плей-офф сыграл два матча, пропустив остальные встречи из-за травмы колена. «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции со счетом 2−4.

Ранее Бурдасов выступал за челябинский «Трактор», петербургский СКА, «Авангард» и московский ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина (2014/15) в составе СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.

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