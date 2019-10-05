Хоккеист Бурдасов после предсезонки в «Эдмонтоне» подписал контракт со СКА
ТАСС, 5 октября.
ТАСС, 5 октября.
Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.
Бурдасов перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге находился на просмотровом контракте в «Эдмонтоне», однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.
Последним клубом 28-летнего форварда был уфимский «Салават Юлаев», за который он выступал с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в
Ранее Бурдасов выступал за челябинский «Трактор», петербургский СКА, «Авангард» и московский ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина (2014/15) в составе СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.