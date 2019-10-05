Хоккеист Бурдасов после предсезонки в «Эдмонтоне» подписал контракт со СКА

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Бурдасов перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге находился на просмотровом контракте в «Эдмонтоне», однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

Последним клубом 28-летнего форварда был уфимский «Салават Юлаев», за который он выступал с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в плей-офф сыграл два матча, пропустив остальные встречи из-за травмы колена. «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции со счетом 2−4.