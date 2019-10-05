Хоккейная «Сибирь» победила «Нефтехимик» на родном льду
Новосибирские хоккеисты одержали уверенную победу над соперниками из Нижнекамска со счётом 4:2. Матч прошёл на домашней арене «снеговиков» в субботу, 5 октября.
Новосибирские хоккеисты одержали уверенную победу над соперниками из Нижнекамска со счётом 4:2. Матч прошёл на домашней арене «снеговиков» в субботу, 5 октября.
После первого периода «Сибирь» буквально громила гостей. Три безответные шайбы в ворота «Нефтехимика» забросили Торченков, Шаров и Руохамаа. Затем нижнекамцы собрались и ответили двумя голами, получив шанс отыграться, однако шайба Морозова вновь удвоила разрыв.
В финальном отрезке встречи гости пытались спасти игру, однако «Сибирь» грамотно провела последние минуты матча и уверенно удержала победу. После финального свистка арбитра табло зафиксировало счёт 4:2 в пользу хозяев.
|Николай Заварухин
|Вячеслав Буцаев
|Харри Сятери
|Константин Барулин
|09:49
|Александр Торченюк(Евгений Чесалин)
|15:27
|Александр Шаров
|16:15
|Виктор Комаров
|17:12
|Зият Пайгин(Марат Хайруллин, Александр Брынцев)
|18:30
|Ильдар Шиксатдаров
|19:39
|Микаэль Руохомаа
|23:41
|Алексей Волгин(Максим Грошев, Денис Казионов)
|31:56
|Илья Морозов
|31:56
|Павел Порядин
|34:07
|Илья Морозов
|35:53
|Виталий Атюшов
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)