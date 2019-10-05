Хоккейная «Сибирь» победила «Нефтехимик» на родном льду

После первого периода «Сибирь» буквально громила гостей. Три безответные шайбы в ворота «Нефтехимика» забросили Торченков, Шаров и Руохамаа. Затем нижнекамцы собрались и ответили двумя голами, получив шанс отыграться, однако шайба Морозова вновь удвоила разрыв.



В финальном отрезке встречи гости пытались спасти игру, однако «Сибирь» грамотно провела последние минуты матча и уверенно удержала победу. После финального свистка арбитра табло зафиксировало счёт 4:2 в пользу хозяев.