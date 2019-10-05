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16:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Хоккейная «Сибирь» победила «Нефтехимик» на родном льду

Новосибирские хоккеисты одержали уверенную победу над соперниками из Нижнекамска со счётом 4:2. Матч прошёл на домашней арене «снеговиков» в субботу, 5 октября.

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Источник: РИА "Новости"

После первого периода «Сибирь» буквально громила гостей. Три безответные шайбы в ворота «Нефтехимика» забросили Торченков, Шаров и Руохамаа. Затем нижнекамцы собрались и ответили двумя голами, получив шанс отыграться, однако шайба Морозова вновь удвоила разрыв.

В финальном отрезке встречи гости пытались спасти игру, однако «Сибирь» грамотно провела последние минуты матча и уверенно удержала победу. После финального свистка арбитра табло зафиксировало счёт 4:2 в пользу хозяев.

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Сибирь
4:2
3:1, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 65.10.2019, 13:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Николай ЗаварухинВячеслав Буцаев
Вратари
Харри СятериКонстантин Барулин
1-й период
09:49Александр Торченюк(Евгений Чесалин)
15:27Александр Шаров
16:15Виктор Комаров
17:12Зият Пайгин(Марат Хайруллин, Александр Брынцев)
18:30Ильдар Шиксатдаров
19:39Микаэль Руохомаа
2-й период
23:41Алексей Волгин(Максим Грошев, Денис Казионов)
31:56Илья Морозов
31:56Павел Порядин
34:07Илья Морозов
35:53Виталий Атюшов
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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