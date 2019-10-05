ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Источник: ИТАР-ТАСС

«Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив, — ответили в пресс-службе на вопрос пользователя о самочувствии хоккеиста. Уточняется, что Мнацян находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС, ранее в этот же день хоккейный клуб «Авангард» разместил сообщение на своей странице в Twitter, где говорилось о том, что 29-летний спортсмен скончался. Позже запись была удалена.