ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна. Об этом 5 октября сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна. Об этом 5 октября сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив, — ответили в
Как сообщает ТАСС, ранее в этот же день хоккейный клуб «Авангард» разместил сообщение на своей странице в Twitter, где говорилось о том, что 29-летний спортсмен скончался. Позже запись была удалена.
Летом прошлого года у Мнацяна обнаружили опухоль позвоночника, после чего хоккеист проходил полугодовое лечение в Германии.