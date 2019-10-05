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18:06 (мск), источник: Известия

ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна. Об этом 5 октября сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив, — ответили в пресс-службе на вопрос пользователя о самочувствии хоккеиста. Уточняется, что Мнацян находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС, ранее в этот же день хоккейный клуб «Авангард» разместил сообщение на своей странице в Twitter, где говорилось о том, что 29-летний спортсмен скончался. Позже запись была удалена.

Летом прошлого года у Мнацяна обнаружили опухоль позвоночника, после чего хоккеист проходил полугодовое лечение в Германии.

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