Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Спартак
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Трактор
12
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Р
61
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
6.10
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
6.10
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.10
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо
Б
23
Хоккей. НХЛ
6.10
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
6.10
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
42
Хоккей. НХЛ
6.10
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.10
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.10
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
21
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
18:01 (мск), источник: dostup1.ru

«Металлург» проиграл по буллитам «Торпедо»

В субботу, 5 октября, «Металлург» закончил основное время матча против «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счетом 2:2 — победителя команды определили в серии послематчевых буллитов: сильнее оказались гости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Наверх
Источник: metallurg.ru

В начале матча капитан магнитогорцев Сергей Мозякин (03:29) открыл счет, но в концовке первой двадцатиминутке гостям удалось отыграться — Дамир Жафяров (17:42, 5×4) реализовал большинство.

В середине второго периода Куинтон Хауден (29:25) вывел «Торпедо» вперед. «Металлург» ответил в третьем отрезке матча: Егор Яковлев (53:35) принес хозяевам ничейный результат 2:2, и отложил решение о победителе на овертайм.

В дополнительные пять минут команды забросить не смогли. По буллитам выиграли гости. Победным броском отметился Михаил Варнаков.

В понедельник, 7 октября, «Металлург» поедет в Уфу, где сыграет с местной командой «Салават Юлаев».

Металлург Мг
2:3Б
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 65.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 5776 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевДэвид Немировски
Вратари
Станислав Галимов(Василий Кошечкин)Андрей Тихомиров
1-й период
03:29Сергей Мозякин(Денис Паршин)
08:03Сергей Мозякин
14:07Артем Аляев
16:27Евгений Тимкин
17:42Дамир Жафяров(Чарльз Геноуэй, Джордан Шредер)
2-й период
29:25Куинтон Хауден(Станислав Бочаров)
3-й период
50:47Евгений Тимкин
50:47Чарльз Геноуэй
53:35Егор Яковлев(Роман Любимов, Иван Верещагин)
56:26Даниил Ильин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Варнаков(Торпедо)
Статистика
6Штрафное время6
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Трактор» одержал выездную победу над СКА со счетом 2:1
«Металлург» проиграл по буллитам «Торпедо»
Хохлов подал в отставку после поражения в матче с «Оренбургом»
Футболисты «Рубина» прервали шестиматчевую серию без побед в РПЛ
«Ростов-Дон» разгромил польский клуб в матче Лиги чемпионов
«Торпедо» одолело «Шинник» и укрепило лидерство в первенстве ФНЛ
«Бавария» потерпела поражение в домашнем матче Бундеслиги
«Сочи» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь