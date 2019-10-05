«Металлург» проиграл по буллитам «Торпедо»

В начале матча капитан магнитогорцев Сергей Мозякин (03:29) открыл счет, но в концовке первой двадцатиминутке гостям удалось отыграться — Дамир Жафяров (17:42, 5×4) реализовал большинство.



В середине второго периода Куинтон Хауден (29:25) вывел «Торпедо» вперед. «Металлург» ответил в третьем отрезке матча: Егор Яковлев (53:35) принес хозяевам ничейный результат 2:2, и отложил решение о победителе на овертайм.