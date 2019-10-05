Московское «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Кулемин (4-я минута), Андрей Миронов (32), Кирилл Лямин (45) и Владимир Брюквин (46). У «Автомобилиста» отличился Анатолий Голышев (10). Нападающий «Динамо» Кулемин провел 450-й матч в КХЛ, в активе игрока 112 (46 шайб + 66 передач) очков. Другой форвард московского клуба Брюквин забросил 50-ю шайбу в КХЛ, всего в его активе 80 (50+30) очков в 267 матчах.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 6, 5.10.2019, 13:30 Сибирь 4 Нефтехимик 2

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд, московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 14 матчей.

«Автомобилист» идет третьим на Востоке, имея в активе 19 очков после 14 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с новосибирской «Сибирью», «Автомобилист» на домашней площадке встретится с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 7 октября.