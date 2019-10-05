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18:46 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

ТАСС, 5 октября. Московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Кулемин (4-я минута), Андрей Миронов (32), Кирилл Лямин (45) и Владимир Брюквин (46). У «Автомобилиста» отличился Анатолий Голышев (10). Нападающий «Динамо» Кулемин провел 450-й матч в КХЛ, в активе игрока 112 (46 шайб + 66 передач) очков. Другой форвард московского клуба Брюквин забросил 50-ю шайбу в КХЛ, всего в его активе 80 (50+30) очков в 267 матчах.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 6, 5.10.2019, 13:30

Сибирь4Нефтехимик2
«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд, московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 14 матчей.

«Автомобилист» идет третьим на Востоке, имея в активе 19 очков после 14 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с новосибирской «Сибирью», «Автомобилист» на домашней площадке встретится с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 7 октября.

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» дома обыграл пекинский «Куньлунь» (2:1), а «Сибирь» в Новосибирске победила нижнекамский «Нефтехимик» (4:2).

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ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 65.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновВладимир Крикунов
Вратари
Якуб Коварж(Владислав Гросс)Иван Бочаров
1-й период
03:37Вячеслав Кулемин(Артем Волков, Дмитрий Моисеев)
09:51Анатолий Голышев(Александр Кучерявенко, Артем Гареев)
13:26Владимир Брюквин
2-й период
21:19Якуб Коварж
28:38Вячеслав Кулемин
31:37Андрей Миронов(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
32:15Вячеслав Литовченко
33:24Иван Вишневский
33:24Дмитрий Яшкин
34:02Александр Кучерявенко
3-й период
44:22Кирилл Лямин(Иван Игумнов, Андре Петерссон)
45:27Владимир Брюквин(Игорь Полыгалов, Микс Индрашис)
48:34Найджел Доус
48:34Егор I Зайцев
48:53Анатолий Голышев
48:53Анатолий Голышев
48:53Анатолий Голышев
48:53Иван Муранов
48:53Иван Муранов
48:53Иван Муранов
Статистика
30Штрафное время28
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
КХЛ
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