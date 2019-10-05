ХК «Автомобилист» проиграл на родном льду

Свердловский хоккейный клуб переживает не самые лучшие времена. После блестящего старта сезона игра красной машины уральской сборки дала сбой. Однако серию поражений подопечным Андрея Мартемьянова все же удалось приостановить, хотя матч против ярославского «Локомотива» выдался достаточно тяжелым. Команда чувствовала, что отступать некуда, и старалась демонстрировать сплоченность. Об этом после матча СМИ рассказал Андрей Мартемьянов.

«В нашем положении отступать было некуда — четыре поражения подряд, хотя и играли неплохо. Кроме того, застигла нас голевая засуха, но будем надеяться, что сегодня мы “размочили” это дело. Командная игра мне понравилась. Парни играли самоотверженно, хорошая самоотдача была», — отметил главный тренер ХК «Автомобилист».

«Динамо» тоже не на пике формы. Столичные хоккеисты не могут победить уже на протяжении трtх матчей. Виной тому слабые атакующие действия и упущенные «железные» моменты.

Загнанные в угол гости сегодня явно стремились прервать череду поражений, поэтому с первых же минут встречи навязали хозяевам атакующую игру. Уже к 4-й минуте атака «Динамо» переросла в гол. Отметился точным броском Вячеслав Кулемин. Такой расклад игры не устраивал «шоферов» и к середине встречи им удалось выровнять игру. Вскоре и счет на табло стал отражать происходящее на льду: на 10-й минуте хозяева провели блестящую позиционную атаку, которую замкнул точным броском Анатолий Голышев. На перерыв команды ушли с единицами на табло.

Во втором периоде превосходство гостей чувствовалось еще сильнее. Частые атаки «Динамо» вынудили хозяев совершать ошибку за ошибкой. Всего «шоферы» отсидели на скамейке штрафников 8 минут. Но и скамейка гостей не пустовала — динамовцы дважды отдохнули за второй игровой отрезок. Несмотря на обилие удалений, реализовать большинство ни одной команде не удалось. Однако гол зрители все же увидели — на 32-й минуте Андрей Миронов от синей линии отправил шайбу в дальний угол ворот «Автомобилиста».

Третий период уральцы начали в роли отстающих. И если шансы отыграть одну шайбу были достаточно велики. То уже вскоре счет на табло стал 4:1 в пользу «Динамо», что фактически свело к нулю надежды зрителей на победу своих любимчиков. ХК «Автомобилист» явно был растерян и зол от того, что игра складывается именно так. Эмоции держать в себе уральцам в какой-то момент было уже невмоготу, и на льду произошли две потасовки. Но кулачные бои вряд ли чем-то уже могли помочь «шоферам».