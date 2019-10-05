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18:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ХК «Автомобилист» проиграл на родном льду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ФедералПресс. Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает регулярный чемпионат КХЛ. Сегодня уральцы на своем льду принимали хоккеистов столичного «Динамо».

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Свердловский хоккейный клуб переживает не самые лучшие времена. После блестящего старта сезона игра красной машины уральской сборки дала сбой. Однако серию поражений подопечным Андрея Мартемьянова все же удалось приостановить, хотя матч против ярославского «Локомотива» выдался достаточно тяжелым. Команда чувствовала, что отступать некуда, и старалась демонстрировать сплоченность. Об этом после матча СМИ рассказал Андрей Мартемьянов.

«В нашем положении отступать было некуда — четыре поражения подряд, хотя и играли неплохо. Кроме того, застигла нас голевая засуха, но будем надеяться, что сегодня мы “размочили” это дело. Командная игра мне понравилась. Парни играли самоотверженно, хорошая самоотдача была», — отметил главный тренер ХК «Автомобилист».

«Динамо» тоже не на пике формы. Столичные хоккеисты не могут победить уже на протяжении трtх матчей. Виной тому слабые атакующие действия и упущенные «железные» моменты.

Загнанные в угол гости сегодня явно стремились прервать череду поражений, поэтому с первых же минут встречи навязали хозяевам атакующую игру. Уже к 4-й минуте атака «Динамо» переросла в гол. Отметился точным броском Вячеслав Кулемин. Такой расклад игры не устраивал «шоферов» и к середине встречи им удалось выровнять игру. Вскоре и счет на табло стал отражать происходящее на льду: на 10-й минуте хозяева провели блестящую позиционную атаку, которую замкнул точным броском Анатолий Голышев. На перерыв команды ушли с единицами на табло.

Во втором периоде превосходство гостей чувствовалось еще сильнее. Частые атаки «Динамо» вынудили хозяев совершать ошибку за ошибкой. Всего «шоферы» отсидели на скамейке штрафников 8 минут. Но и скамейка гостей не пустовала — динамовцы дважды отдохнули за второй игровой отрезок. Несмотря на обилие удалений, реализовать большинство ни одной команде не удалось. Однако гол зрители все же увидели — на 32-й минуте Андрей Миронов от синей линии отправил шайбу в дальний угол ворот «Автомобилиста».

Третий период уральцы начали в роли отстающих. И если шансы отыграть одну шайбу были достаточно велики. То уже вскоре счет на табло стал 4:1 в пользу «Динамо», что фактически свело к нулю надежды зрителей на победу своих любимчиков. ХК «Автомобилист» явно был растерян и зол от того, что игра складывается именно так. Эмоции держать в себе уральцам в какой-то момент было уже невмоготу, и на льду произошли две потасовки. Но кулачные бои вряд ли чем-то уже могли помочь «шоферам».

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу столичной команды. Поломка красной машины оказалась серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Починить команду тренерский штаб попробует уже завтра. Ведь в ближайший понедельник любителей хоккея ждёт «уральское» дерби — в гости к «Автомобилисту» приедет челябинский «Трактор».

Автомобилист
1:4
1:1, 0:1, 0:2
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 65.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновВладимир Крикунов
Вратари
Якуб Коварж(Владислав Гросс)Иван Бочаров
1-й период
03:37Вячеслав Кулемин(Артем Волков, Дмитрий Моисеев)
09:51Анатолий Голышев(Александр Кучерявенко, Артем Гареев)
13:26Владимир Брюквин
2-й период
21:19Якуб Коварж
28:38Вячеслав Кулемин
31:37Андрей Миронов(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
32:15Вячеслав Литовченко
33:24Иван Вишневский
33:24Дмитрий Яшкин
34:02Александр Кучерявенко
3-й период
44:22Кирилл Лямин(Иван Игумнов, Андре Петерссон)
45:27Владимир Брюквин(Игорь Полыгалов, Микс Индрашис)
48:34Найджел Доус
48:34Егор I Зайцев
48:53Анатолий Голышев
48:53Анатолий Голышев
48:53Анатолий Голышев
48:53Иван Муранов
48:53Иван Муранов
48:53Иван Муранов
Статистика
30Штрафное время28
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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