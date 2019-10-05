Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

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В составе ЦСКА отличились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48). У рижского «Динамо» шайба на счету Гинтса Мейи (18).

Марченко провел свой 250-й матч в КХЛ (197 в регулярных чемпионатах и 53 в плей-офф). Последний раз рижское «Динамо» обыгрывало ЦСКА в Москве 23 ноября 2011 года (2:1).

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 6, 5.10.2019, 15:00 Металлург Мг 2 Торпедо 3 Б

Ранее в субботу магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов (2:3). Капитан хозяев Сергей Мозякин, забросивший одну шайбу, стал первым хоккеистом в истории турнира, кому удалось набрать 700 очков (328 шайб + 372 результативные передачи) в регулярном чемпионате.

ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 14 матчах, однако в случае победы подмосковного «Витязя» над московским «Спартаком» (встреча завершится позднее в субботу) подмосковный клуб вернется на первое место в Западной конференции. Рижское «Динамо» занимает последнее, 12-е место в Западной конференции (6 очков, 13 матчей), команда потерпела седьмое поражение подряд. За последние два матча рижане пропустили в общей сложности 13 шайб, забросив одну.