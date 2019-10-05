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20:25 (мск), источник: ТАСС

Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА отличились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48). У рижского «Динамо» шайба на счету Гинтса Мейи (18).

Марченко провел свой 250-й матч в КХЛ (197 в регулярных чемпионатах и 53 в плей-офф). Последний раз рижское «Динамо» обыгрывало ЦСКА в Москве 23 ноября 2011 года (2:1).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 6, 5.10.2019, 15:00

Металлург Мг2Торпедо3Б

Ранее в субботу магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов (2:3). Капитан хозяев Сергей Мозякин, забросивший одну шайбу, стал первым хоккеистом в истории турнира, кому удалось набрать 700 очков (328 шайб + 372 результативные передачи) в регулярном чемпионате.

ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 14 матчах, однако в случае победы подмосковного «Витязя» над московским «Спартаком» (встреча завершится позднее в субботу) подмосковный клуб вернется на первое место в Западной конференции. Рижское «Динамо» занимает последнее, 12-е место в Западной конференции (6 очков, 13 матчей), команда потерпела седьмое поражение подряд. За последние два матча рижане пропустили в общей сложности 13 шайб, забросив одну.

Во вторник ЦСКА примет хабаровский «Амур», в понедельник рижское «Динамо» дома сыграет с «Витязем».

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ЦСКА
6:1
1:1, 4:0, 1:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 65.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9954 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинГиртс Анкипанс
Вратари
Ларс ЮханссонАндрей Макаров(Андрей Макаров)
1-й период
04:19Линден Вей(Иржи Секач)
17:09Гинтс Мейя(Робертс Мамчицс, Рихардс Маренис)
18:47Робертс Мамчицс
19:21Кристофер Берглунд
2-й период
24:37Линден Вей(Богдан Киселевич, Максим Мамин)
25:01Михаил Науменков
29:22Брэндон Макмиллан
29:53Андрей Макаров
31:20Никита Нестеров(Михаил Григоренко)
34:32Кирилл Капризов
35:37Максим Мамин
37:41Иван Телегин(Александр Романов, Кирилл Капризов)
39:21Брэндон Макмиллан
3-й период
45:58Иржи Секач
45:58Оскарс Батня
47:06Сергей Калинин
47:41Алексей Марченко(Ларс Юханссон)
48:08Иржи Секач
59:39Павел Карнаухов
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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