Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА отличились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48). У рижского «Динамо» шайба на счету Гинтса Мейи (18).
Марченко провел свой 250-й матч в КХЛ (197 в регулярных чемпионатах и 53 в плей-офф). Последний раз рижское «Динамо» обыгрывало ЦСКА в Москве 23 ноября 2011 года (2:1).
Ранее в субботу магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов (2:3). Капитан хозяев Сергей Мозякин, забросивший одну шайбу, стал первым хоккеистом в истории турнира, кому удалось набрать 700 очков (328 шайб + 372 результативные передачи) в регулярном чемпионате.
ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 14 матчах, однако в случае победы подмосковного «Витязя» над московским «Спартаком» (встреча завершится позднее в субботу) подмосковный клуб вернется на первое место в Западной конференции. Рижское «Динамо» занимает последнее, 12-е место в Западной конференции (6 очков, 13 матчей), команда потерпела седьмое поражение подряд. За последние два матча рижане пропустили в общей сложности 13 шайб, забросив одну.
Во вторник ЦСКА примет хабаровский «Амур», в понедельник рижское «Динамо» дома сыграет с «Витязем».
|Игорь Никитин
|Гиртс Анкипанс
|Ларс Юханссон
|Андрей Макаров(Андрей Макаров)
|04:19
|Линден Вей(Иржи Секач)
|17:09
|Гинтс Мейя(Робертс Мамчицс, Рихардс Маренис)
|18:47
|Робертс Мамчицс
|19:21
|Кристофер Берглунд
|24:37
|Линден Вей(Богдан Киселевич, Максим Мамин)
|25:01
|Михаил Науменков
|29:22
|Брэндон Макмиллан
|29:53
|Андрей Макаров
|31:20
|Никита Нестеров(Михаил Григоренко)
|34:32
|Кирилл Капризов
|35:37
|Максим Мамин
|37:41
|Иван Телегин(Александр Романов, Кирилл Капризов)
|39:21
|Брэндон Макмиллан
|45:58
|Иржи Секач
|45:58
|Оскарс Батня
|47:06
|Сергей Калинин
|47:41
|Алексей Марченко(Ларс Юханссон)
|48:08
|Иржи Секач
|59:39
|Павел Карнаухов
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)