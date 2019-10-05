Текущие события
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
6.10
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
6.10
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.10
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.10
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
6.10
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
6.10
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.10
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.10
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Спартак
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Трактор
12
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Р
61
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо
Б
23
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
42
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
21
Все события
Фоторепортажи
10Кого Черчесов не вызвал в сборную России
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
20:51 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал победную серию «Витязя» из десяти матчей в КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Столичный «Спартак» в серии буллитов обыграл подмосковный «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Подольске в присутствии 5500 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время и овертайм завершились вничью — 1:1. В составе «Витязя» шайбу забросил Егор Воронков (59-я минута), у «Спартака» отличился Вячеслав Лещенко (23). Победный буллит на счету нападающего «Спартака» Каспарса Даугавиньша, для которого матч стал 350-м в КХЛ, на его счету 205 (83 шайбы + 122 передачи) очков.

На 49-й минуте встречи голкипер «Витязя» Александр Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами команд, Самонов не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей, вместо него вышел Илья Ежов.

Подмосковный клуб проиграл второй матч из 13 в текущем сезоне. Предыдущее поражение «Витязь» потерпел 4 сентября в гостевом матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3). «Витязь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 13 матчей. «Спартак» идет седьмым, имея в активе 15 очков после 15 встреч.

В предыдущем матче чемпионата «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 3:9. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с петербургским СКА, а «Витязь» в гостях встретится с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 7 октября.

В параллельном матче СКА на домашней площадке проиграл челябинскому «Трактору» (1:2).

Читайте также
Витязь
1:2Б
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 65.10.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 5500 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецОлег Знарок
Вратари
Александр Самонов(Илья Ежов)Юлиус Гудачек
2-й период
22:37Вячеслав Лещенко(Максим Цыплаков, Глеб Шашков)
27:22Робин Ганзл
27:39Максим Гончаров
36:42Денис Кокарев
38:56Командный штраф
3-й период
50:57Александр Шевченко
50:57Яков Рылов
58:23Егор Воронков(Артем Швец-Роговой)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Каспарс Даугавиньш(Спартак)
Статистика
2Штрафное время10
4Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»
«Монако» уступил в чемпионате Франции, Головин был удален с поля
«Торпедо» одолело «Шинник» и укрепило лидерство в первенстве ФНЛ
Футболисты «Рубина» прервали шестиматчевую серию без побед в РПЛ
Тарасова: Платье Клеопатры делает Загитову очень сексуальной
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь