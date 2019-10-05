«Спартак» прервал победную серию «Витязя» из десяти матчей в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время и овертайм завершились вничью — 1:1. В составе «Витязя» шайбу забросил Егор Воронков (59-я минута), у «Спартака» отличился Вячеслав Лещенко (23). Победный буллит на счету нападающего «Спартака» Каспарса Даугавиньша, для которого матч стал 350-м в КХЛ, на его счету 205 (83 шайбы + 122 передачи) очков.

На 49-й минуте встречи голкипер «Витязя» Александр Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами команд, Самонов не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей, вместо него вышел Илья Ежов.

Подмосковный клуб проиграл второй матч из 13 в текущем сезоне. Предыдущее поражение «Витязь» потерпел 4 сентября в гостевом матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3). «Витязь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 13 матчей. «Спартак» идет седьмым, имея в активе 15 очков после 15 встреч.

В предыдущем матче чемпионата «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 3:9. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с петербургским СКА, а «Витязь» в гостях встретится с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 7 октября.