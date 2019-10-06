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09:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Бывший защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

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«В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом прошлого года у Мнацяна обнаружили злокачественную опухоль позвоночника.

Позже руководство клуба сообщило, что спортсмену требуется незамедлительное лечение. В течение полугода спортсмен лечился в немецком Фрайбурге.

Самвел Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», чешский «Кладно», казахстанские «Арлан» и «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Молот-Прикамье», альметьевский «Нефтяник» и владивостокский «Адмирал». Всего в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Мнацян сыграл 183 матча.

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