Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

«В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», — говорится в сообщении.

Летом прошлого года у Мнацяна обнаружили злокачественную опухоль позвоночника.

Позже руководство клуба сообщило, что спортсмену требуется незамедлительное лечение. В течение полугода спортсмен лечился в немецком Фрайбурге.