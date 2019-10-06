Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Северсталь
51
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Амур
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.10
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.10
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
01
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
35
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
11«Локомотив» дома уступил «Атлетико»
15:05 (мск), источник: ТАСС

Бывший форвард клуба НХЛ «Каролина» Нестрашил договорился о переходе в «Металлург»

ТАСС, 6 октября. Чешский нападающий Андрей Нестрашил договорился о подписании контракта с магнитогорским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург». Об этом сообщил Владимир Вуйтек, представляющий интересы игрока, комментарий специалиста приводит портал hokej.cz.

Наверх

Последним клубом 28-летнего нападающего был нижнекамский «Нефтехимик», за который он выступал с лета 2017 года. На данный момент Нестрашил играет за чешский клуб «Оцеларжи». По словам Вуйтека, «Металлург» хотел заключить контракт с Нестрашилом в межсезонье, однако сделка не дошла до финальной стадии.

Читайте также
«Металлург» проиграл по буллитам «Торпедо»

«В субботу мы договорились с представителями Магнитогорска, что Андрей подпишет контракт до конца сезона. Сегодня он уезжает в Россию, чтобы как можно скорее присоединиться к команде. В понедельник “Металлург” сыграет против [уфимского] “Салавата Юлаева”. Если не будет никаких осложнений, Андрей должен провести первый матч», — сказал Вуйтек.

За «Нефтехимик» в КХЛ Нестрашил провел 109 матчей, набрав 56 (19 шайб + 37 передач) очков. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чешский форвард выступал за «Детройт» и «Каролину», проведя в лиге 128 матчей и набрав 48 (17+31) очков. За сборную Чехии Нестрашил сыграл пять матчей, отметившись тремя результативными передачами.

«Металлург» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков после 14 матчей. 6 сентября магнитогорский клуб объявил об увольнении главного тренера чеха Йозефа Яндача, на этом посту его сменил бывший тренер сборной России Илья Воробьев.

Читайте также
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Бой заслуживает реванша»: почему Головкина освистали
«Питтсбург» разгромил «Коламбус» в НХЛ. Малкин получил травму
Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»
Бывший чемпион UFC добавил Нурмагомедова в свой «список желаний»
Фуркад высказался о завершении спортивной карьеры
Футболист «Зенита» пропустит три недели из-за травмы
Игрок «Реала» получил травму приводящей мышцы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь