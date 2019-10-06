Бывший форвард клуба НХЛ «Каролина» Нестрашил договорился о переходе в «Металлург»

Последним клубом 28-летнего нападающего был нижнекамский «Нефтехимик», за который он выступал с лета 2017 года. На данный момент Нестрашил играет за чешский клуб «Оцеларжи». По словам Вуйтека, «Металлург» хотел заключить контракт с Нестрашилом в межсезонье, однако сделка не дошла до финальной стадии.

«В субботу мы договорились с представителями Магнитогорска, что Андрей подпишет контракт до конца сезона. Сегодня он уезжает в Россию, чтобы как можно скорее присоединиться к команде. В понедельник “Металлург” сыграет против [уфимского] “Салавата Юлаева”. Если не будет никаких осложнений, Андрей должен провести первый матч», — сказал Вуйтек.

За «Нефтехимик» в КХЛ Нестрашил провел 109 матчей, набрав 56 (19 шайб + 37 передач) очков. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чешский форвард выступал за «Детройт» и «Каролину», проведя в лиге 128 матчей и набрав 48 (17+31) очков. За сборную Чехии Нестрашил сыграл пять матчей, отметившись тремя результативными передачами.