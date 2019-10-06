Канадский нападающий после ухода из «Барыса» за два дня нашел новый клуб
Канадский нападающий Адам Хелука, недавно покинувший «Барыс», нашел себе новый клуб.
Канадский нападающий Адам Хелука, недавно покинувший «Барыс», нашел себе новый клуб.
24-летний форвард перешел в шведский «Линчепинг». Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
Хелука присоединился к «Барысу» перед стартом текущего сезона КХЛ. На его счету три (1+2) очка в восьми матчах регулярного чемпионата. 4 октября стороны расторгли контракт.