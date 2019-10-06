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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский нападающий после ухода из «Барыса» за два дня нашел новый клуб

Канадский нападающий Адам Хелука, недавно покинувший «Барыс», нашел себе новый клуб.

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24-летний форвард перешел в шведский «Линчепинг». Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Хелука присоединился к «Барысу» перед стартом текущего сезона КХЛ. На его счету три (1+2) очка в восьми матчах регулярного чемпионата. 4 октября стороны расторгли контракт.

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