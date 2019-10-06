«Барыс» разгромил «Северсталь» и приблизился к лидерам Восточной конференции

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Счет в матче на второй минуте открыл Кертис Волк, а спустя минуту большинство реализовал Эрик Тангрэйди. Во втором периоде, а именно на 25-й минуте Роман Старченко довел счет до крупного. Однако на 36-й минуте Адам Лишка одну шайбу отыграл.

Финальную же точку в матче поставил Тангрэйди, оформивший хет-трик. Сначала ему удалось поразить ворота гостей на 57-й минуте, а затем американский хоккеист отличился за 13 секунд до конца матча. Причем в последнем голе в матче команда играла в большинстве.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 18 очков после 13-ти игр и поднялся на четвертую строчку в Восточной конференции. В следующем матче, который пройдет 9 октября, «Барыс» сыграет в Уфе против местного «Салавата Юлаева». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.