Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Ак Барс
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Амур
12
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.10
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.10
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
51
Все события
Фоторепортажи
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
16:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромил «Северсталь» и приблизился к лидерам Восточной конференции

Казахстанский «Барыс» разгромил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Счет в матче на второй минуте открыл Кертис Волк, а спустя минуту большинство реализовал Эрик Тангрэйди. Во втором периоде, а именно на 25-й минуте Роман Старченко довел счет до крупного. Однако на 36-й минуте Адам Лишка одну шайбу отыграл.

Финальную же точку в матче поставил Тангрэйди, оформивший хет-трик. Сначала ему удалось поразить ворота гостей на 57-й минуте, а затем американский хоккеист отличился за 13 секунд до конца матча. Причем в последнем голе в матче команда играла в большинстве.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 18 очков после 13-ти игр и поднялся на четвертую строчку в Восточной конференции. В следующем матче, который пройдет 9 октября, «Барыс» сыграет в Уфе против местного «Салавата Юлаева». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барыс
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 66.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6524 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Разин
Вратари
Хенрик КарлссонВладислав Подъяпольский(Рафаэль Хакимов)
1-й период
01:24Кертис Валк(Эрик Тангрэди)
01:44Юрий Трубачев
02:35Эрик Тангрэди
06:42Рафаэль Хакимов
11:56Виктор Балдаев
2-й период
23:06Богдан Якимов
24:41Роман Старченко(Никита Клещенко, Кертис Валк)
35:04Адам Лишка(Сергей Монахов, Виктор Балдаев)
37:44Эрик Тангрэди
3-й период
43:58Корбан Найт
45:42Илья Хохлов
49:10Леонид Метальников
56:02Эрик Тангрэди(Никита Михайлис)
58:47Адам Лишка
59:47Эрик Тангрэди(Корбан Найт, Даррен Дитц)
Статистика
6Штрафное время12
6Игра в большинстве3
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тренер "Астаны" прокомментировал упущенную победу над "Ордабасы" в 29-м туре КПЛ
«Ростов» — великий. Так ЦСКА давно никто не «возил»
Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России
Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»
«Локомотиву» помог Миранчук: он реализовал победный пенальти
Овечкин выдал худший старт сезона в НХЛ за 7 лет
«Манчестер Сити» проиграл в домашнем матче АПЛ
«Челси» одержал разгромную выездную победу в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь