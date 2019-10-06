ХК «Динамо-Минск» уступил казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Динамовцы» начали матч в агрессивной манере, создавая опасные моменты для вратаря противников. Гостям также удалось заставить поволноваться «зубров», тем не менее первая двадцатиминутка закончилась без заброшенных шайб. На 22-й мин. противостояния с центра площадки ворота минчан взял форвард «Ак Барса» Данис Зарипов — 0:1. Его поддержал партнер по команде нападающий Эмиль Галимов (2:0).

Форвард «Динамо» Франсис Паре успешно провел атаку, забросив шайбу в ворота соперников — 1:2. В третьем периоде нападающие «Ак Барса» Артем Галимов и Станислав Галиев увеличили преимущество — 4:1. Незадолго до финальной сирены «зубры» попытались отыграться: ворота гостей взял нападающий «динамовцев» Теему Пулккинен. Противостояние закончилось проигрышем хозяев ледовой площадки — 2:4.

Ранее в двух домашних поединках на «Минск-Арене» против «Сочи» и челябинского «Трактора» хоккеисты минского «Динамо» одержали победы. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского «Торпедо», череповецкой «Северстали» и нижнекамского «Нефтехимика».