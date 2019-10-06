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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

ХК «Динамо-Минск» уступил казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проиграли в третьем матче домашней серии чемпионата КХЛ казанскому «Ак Барсу». Поединок состоялся в «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамовцы» начали матч в агрессивной манере, создавая опасные моменты для вратаря противников. Гостям также удалось заставить поволноваться «зубров», тем не менее первая двадцатиминутка закончилась без заброшенных шайб. На 22-й мин. противостояния с центра площадки ворота минчан взял форвард «Ак Барса» Данис Зарипов — 0:1. Его поддержал партнер по команде нападающий Эмиль Галимов (2:0).

Форвард «Динамо» Франсис Паре успешно провел атаку, забросив шайбу в ворота соперников — 1:2. В третьем периоде нападающие «Ак Барса» Артем Галимов и Станислав Галиев увеличили преимущество — 4:1. Незадолго до финальной сирены «зубры» попытались отыграться: ворота гостей взял нападающий «динамовцев» Теему Пулккинен. Противостояние закончилось проигрышем хозяев ледовой площадки — 2:4.

Ранее в двух домашних поединках на «Минск-Арене» против «Сочи» и челябинского «Трактора» хоккеисты минского «Динамо» одержали победы. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского «Торпедо», череповецкой «Северстали» и нижнекамского «Нефтехимика».

Следующий матч минчане проведут в гостях у рижского «Динамо» 9 октября.

Динамо Мн
2:4
0:0, 1:2, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 66.10.2019, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 15086 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтДмитрий Квартальнов
Вратари
Александр ОсипковАдам Рейдеборн
1-й период
06:35Олег Евенко
13:36Теему Пулккинен
2-й период
21:10Данис Зарипов(Дмитрий Юдин)
25:51Эмиль Галимов(Даниил Журавлев, Андрей Педан)
26:36Командный штраф
29:45Альберт Яруллин
30:26Артем Лукоянов
37:18Франсис Паре(Андрей Костицын, Дмитрий Дерябин)
3-й период
48:37Артем Галимов(Микаэль Викстранд, Станислав Галиев)
49:45Дмитрий Дерябин
51:41Станислав Галиев(Данис Зарипов, Альберт Яруллин)
58:43Теему Пулккинен(Дрю Шор, Игорь Мартынов)
Статистика
14Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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