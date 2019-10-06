«Локомотив» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Авангард»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Антон Ландер (на 15-й минуте) и Стефан Да Коста (31). У гостей отличился Павел Дедунов (48).

«Локомотив» прервал серию из трех поражений, ярославский клуб с 10 очками занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, «Авангард» (19) идет на второй строчке Восточной конференции.