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20:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Авангард»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем льду победил омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Антон Ландер (на 15-й минуте) и Стефан Да Коста (31). У гостей отличился Павел Дедунов (48).

«Локомотив» прервал серию из трех поражений, ярославский клуб с 10 очками занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, «Авангард» (19) идет на второй строчке Восточной конференции.

Матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье начинаются с минуты молчания в память о хоккеисте новосибирской «Сибири» Самвеле Мнацяне. Ранее стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни.

Локомотив
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 66.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6764 зрителя
Главные тренеры
Александр АрдашевБоб Хартли
Вратари
Илья КоноваловАлександр Судницин
1-й период
11:20Егор Мартынов
11:20Егор Мартынов
14:06Командный штраф
14:33Антон Ландер(Максим I Осипов)
19:01Александр Свитов
2-й период
21:10Сергей Шумаков
30:47Стефан Да Коста(Артур Каюмов, Якуб Накладал)
3-й период
47:21Роб Клинкхаммер
47:31Павел Дедунов
51:05Николай Коваленко
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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