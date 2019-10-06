«Локомотив» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Авангард»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем льду победил омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем льду победил омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Антон Ландер (на 15-й минуте) и Стефан Да Коста (31). У гостей отличился Павел Дедунов (48).
«Локомотив» прервал серию из трех поражений, ярославский клуб с 10 очками занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, «Авангард» (19) идет на второй строчке Восточной конференции.
Матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье начинаются с минуты молчания в память о хоккеисте новосибирской «Сибири» Самвеле Мнацяне. Ранее стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни.
|Александр Ардашев
|Боб Хартли
|Илья Коновалов
|Александр Судницин
|11:20
|Егор Мартынов
|11:20
|Егор Мартынов
|14:06
|Командный штраф
|14:33
|Антон Ландер(Максим I Осипов)
|19:01
|Александр Свитов
|21:10
|Сергей Шумаков
|30:47
|Стефан Да Коста(Артур Каюмов, Якуб Накладал)
|47:21
|Роб Клинкхаммер
|47:31
|Павел Дедунов
|51:05
|Николай Коваленко
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)