Капризов раскрыл подробности своих отношений с Загитовой

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После совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее некоторые СМИ окрестили Капризова и Загитову парой, но хоккеист опроверг эту информацию.

— После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.

— Ну, а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.

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— Общаетесь?

— Да, бывает.

— На хоккей ее зовете?

— Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

— За фигурным катанием следите?

— Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.

— В битве Медведевой и Загитовой за кого?