Капризов раскрыл подробности своих отношений с Загитовой

После совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее некоторые СМИ окрестили Капризова и Загитову парой, но хоккеист опроверг эту информацию.
— После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.
— Ну, а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.
— Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.
— За фигурным катанием следите?
— Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.
— В битве Медведевой и Загитовой за кого?
— Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю.