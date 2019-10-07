Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Металлург Мг
02
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ХК Динамо
10
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Нефтехимик
20
Хоккей. НХЛ
8.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
14:58 (мск), источник: Sport24

Капризов раскрыл подробности своих отношений с Загитовой

22-летний хоккеист московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в интервью корреспонденту Sport24 Дарье Тубольцевой раскрыл подробности своих отношений с 17-летней фигуристкой Алиной Загитовой.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

После совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее некоторые СМИ окрестили Капризова и Загитову парой, но хоккеист опроверг эту информацию.

— После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в инстаграме.

— Ну, а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.

Читайте также
Олимпийского чемпиона Капризова задвигают в ЦСКА перед отъездом в США. Вместо него играет чех

— Общаетесь?

— Да, бывает.

— На хоккей ее зовете?

— Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

— За фигурным катанием следите?

— Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.

— В битве Медведевой и Загитовой за кого?

— Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю.

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "После тюрьмы многое осознал". Мамаев раскаялся в интервью жене
Русская гимнастка выложила горячие фото и видео из отпуска на Мальдивах. Нет слов, одни эмоции!
Без двух Олимпиад? Какой удар по России готовит WADA
Названа дата следующего боя Федора Емельяненко
СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября
Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная готовится
Допингисты и попрошайки. Почему ЧМ-2019 — самый скандальный
Московское «Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти матчах
Черчесов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь