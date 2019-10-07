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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшие на «Востоке», или как «Барыс» обошел «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» закрепил за собой лидерство по пропущенным голам в Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел на третье место в Лиге. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичная команда сыграла в «регулярке» 13 встреч и пропустила 21 шайбу. Этот показатель позволил обойти даже лидера «Востока» — «Ак Барс» из Казани. Близки подопечные Андрея Скабелки и к лучшему показателю в Лиге. Казахстанской команде удалось вернуться в привычный график после пяти пропущенных шайб от китайского «Куньлуня».

Лучшие по пропущенным голам в КХЛ:
1−2. ЦСКА и «Витязь» — по 20 голов;
3. «Барыс» — 21 гол;
4. «Ак Барс» — 23 гола;
5−7. «Адмирал», «Салават Юлаев» и «Сибирь» — по 28 голов.

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Лучшие по пропущенным голам в Восточной конференции КХЛ:
1. «Барыс» — 21 гол;
2. «Ак Барс» — 23 гола;
3−5. «Адмирал», «Салават Юлаев» и «Сибирь» — по 28 голов.

Лучшие по среднему количеству пропущенных голов за игру:
1. ЦСКА — 1,43 гола за матч;
2. «Витязь» — 1,54;
3. «Барыс» — 1,62;
4. «Ак Барс» — 1,77;
5. СКА — 1,93.

Пять голов в матче с «Северсталью» стали необычными для «Барыса», который забивал прежде около двух шайб за игру. Теперь этот показатель немного подрос.

Лучшие по среднему количеству забитых голов за игру:
1. ЦСКА — 3,64 гола за матч;
2. «Ак Барс» — 3,62;
3. «Авангард» — 3,07;
4. «Динамо» Минск — 3;
5. «Йокерит» — 2,83;
…17. «Барыс» — 2,23.

Одним из творцов положительных результатов в обороне стал голкипер Хенрик Карлссон. Опытный вратарь остается в ТОПе сильнейших игроков по позиции.

По проценту отраженных бросков:
1. Александр Самонов («Витязь») — 96,8 процента;
2. Хенрик Карлссон («Барыс») — 96,5;
3. Алексей Мельничук (СКА) — 95;
4−5. Илья Сорокин (ЦСКА) и Евгений Аликин («Амур») — по 94,2;.

По коэффициенту надежности:
1. Александр Самонов («Витязь») — 0,88 шайбы за матч;
2. Хенрик Карлссон («Барыс») — 1,01;
3. Алексей Мельничук (СКА) — 1,07;
4. Ларс Юханссон (ЦСКА) — 1,3;
5. Илья Сорокин (ЦСКА) — 1,38;.

Добавим, что следующий матч «Барыс» проведет 9 октября в Уфе с «СалаватомЮлаевым». Клубы занимают соседние места в Восточной конференции — четвертую и пятую позиции.

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