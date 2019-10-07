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15:18 (мск), источник: Sport24

Крайним в провале «Магнитки» сделали канадского защитника. Вместо Постмы Величкин взял очередного чеха

В Магнитогорске начались репрессии.

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Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский «Металлург» ушел с последнего места в КХЛ, но в Восточной конференции по-прежнему замыкает таблицу. Не помогла даже победа над другими неудачниками старта сезона — «Локомотивом». Уральцы в социальных сетях зачем-то поддели ярославцев, назвав их не самым сильным соперником, хотя у самих все с ног на голову.

Мы как-то уже писали, что у Геннадия Величкина есть несколько вариантов выхода из ситуации. Самый радикальный — уход по собственному желанию — функционер уже отмел. Величкин, чувствуя защиту владельца клуба Виктора Рашникова, будто издевается над болельщиками, заявляя, что покинет «Магнитку» только после того, как возьмет третий Кубок Гагарина.

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Сам уходить Величкин не собирается, а тренера он уже поменял. Остались в руках менеджера только трансферы. Возвращение Богдана Потехина, при всем уважении к форварду, обсуждать смысла нет. Это не ключевая фигура, игрок ротации и в целом сомнительное усиление. Куда большего внимания заслуживает размен легионеров, который на днях состоялся в Магнитогорске.

Не желая брать всю вину на себя, Величкин должен был найти виноватого. Разумеется, кроме Йозефа Яндача, ведь магнитогорцы продолжили проигрывать и после возвращения чеха на родину. Козлом отпущения в итоге стал Пол Постма. За десять матчей в составе «Металлурга» канадский защитник набрал всего два очка и заработал показатель полезности «-2». Но был ли он тем, кто тащил богатейший уральский клуб на дно?

Если посмотреть на статистику игроков «Металлурга», то станет понятно: Постма в этой компании далеко не худший. «-3» у местного воспитанника Виктора Антипина, куча ошибок у ветерана Евгения Бирюкова, а вернувшийся из Америки Егор Яковлев привозит голов не меньше Постмы, но при этом хоть как-то компенсирует слабую игру в обороне интересными решениями в атаке. Канадцу же как раз не хватило прежней результативности. После того, как он стал лучшим защитником-бомбардиром «Ак Барса» и даже съездил на Матч звезд, от него ждали больше, чем пара передач.

Вот только атакующий защитник — позиция специфическая, во многом зависимая. Отними большинство, и даже Эрик Карлссон почувствует себя не в своей тарелке. Сразу вылезут наружу шероховатости в позиционной игре, проблемы с габаритами и прочие недостатки, которые маскируются за умением играть с шайбой. Постме эту самую шайбу в Магнитогорске попросту не давали.

Его игровое время с переездом из Магнитогорска в Казань рухнуло с 20 минут до 12, а на большинство легионер выходил по большим праздникам.

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Основные защитники для большинства в колоде Воробьева — это Антипин и Яковлев. Периодически на реализацию лишнего выходят другие личности, в том числе и Постма, но ставка делается на этих двоих. Более того, основная спецбригада «Магнитки» состоит из четырех нападающих и всего одного защитника. Сами по себе напрашиваются вопросы. Зачем вообще уральцам был нужен Постма? С какой целью его переманивали из «Ак Барса»? Как хотели использовать? На все эти вопросы мог бы ответить Величкин, но в его собственном мире у «Магнитки» лучший состав, а селекция безошибочна.

В Магнитогорске не создали условий для классного, в общем-то, защитника и расторгли с ним контракт спустя месяц после старта регулярного чемпионата. Но не менее странно то, кого Величкин взял на его место. В общем-то, понятно, почему вместо Постмы выбор пал на нападающего. Защитников у «сталеваров» явно перебор, а меньше «Магнитки» на данный момент забили всего три команды: «Амур», «Адмирал» и рижское «Динамо». На Урале явно не ожидали, что спад Сергея Мозякина окажется таким резким, и теперь нуждаются в подпитке снайперами со стороны. Особенно после травм Эрика О’Делла и Владимира Галузина. Но тот ли человек Андрей Нестрашил, кто способен вытащить проблемный уральский клуб из болота?

Нестрашил — очередное странное приобретение Величкина. Не так давно он играл в НХЛ за «Каролину», но уже тогда испытывал проблемы со здоровьем.

Любопытный момент произошел летом 2017 года. Андрей прилетел в Новосибирск, чтобы подписать контракт с «Сибирью», но не прошел медосмотр. Настолько местных врачей смутила спина легионера. Вскоре, впрочем, Нестрашил подписал контракт с «Нефтехимиком», за который выступал на протяжении двух последних сезонов.

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Не менее показательно, чем история с медосмотром, то, что этим летом Нестрашил не пригодился никому ни в КХЛ, ни в какой-либо другой сильной европейской лиге. Его результативность на второй год в Нижнекамске упала, после чего подписаться 28-летний форвард сумел только в чешском «Тршинеце». За действующих чемпионов Экстралиги Нестрашил успел провести всего два матча, в которых набрал четыре очка, после чего получил предложение из Магнитогорска.

Нестрашил — не первый сомнительный чех, которого привозит Величкин. В локаутный год был Милан Гулаш, в прошлом сезоне — Михал Булирж. Томаш Филиппи оказался крепким легионером, но даже близко не новым Яном Коваржем, как его преподносили. В свое время Величкин выезжал на легионерах из Чехии. За «Магнитку» играли Ролинек, Марек, Кудрна и другие. Однако времена изменились, и выловить бриллиант в чешском чемпионате теперь практически невозможно. И только Величкин продолжает смотреть в сторону обветшалой Экстралиги.

Когда-то находить классных легионеров Величкину помогал Андрей Яковенко — селекционер, который прекрасно знает чешский рынок. Вот уже несколько лет он в Магнитогорске не работает, но чехи в «Металлург» продолжают ехать. Что-то нам подсказывает, что не без участия чешских агентов, с которыми Величкин давно наладил общий язык.

Кажется, что и у кандидатуры Яндача, которая изначально казалась крайне сомнительной, примерно те же корни. Так для кого работает Геннадий Иванович? Для чешских друзей-агентов или все же для магнитогорских болельщиков?

Дмитрий Ерыкалов

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