Крайним в провале «Магнитки» сделали канадского защитника. Вместо Постмы Величкин взял очередного чеха

Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский «Металлург» ушел с последнего места в КХЛ, но в Восточной конференции по-прежнему замыкает таблицу. Не помогла даже победа над другими неудачниками старта сезона — «Локомотивом». Уральцы в социальных сетях зачем-то поддели ярославцев, назвав их не самым сильным соперником, хотя у самих все с ног на голову.

Мы как-то уже писали, что у Геннадия Величкина есть несколько вариантов выхода из ситуации. Самый радикальный — уход по собственному желанию — функционер уже отмел. Величкин, чувствуя защиту владельца клуба Виктора Рашникова, будто издевается над болельщиками, заявляя, что покинет «Магнитку» только после того, как возьмет третий Кубок Гагарина.

Сам уходить Величкин не собирается, а тренера он уже поменял. Остались в руках менеджера только трансферы. Возвращение Богдана Потехина, при всем уважении к форварду, обсуждать смысла нет. Это не ключевая фигура, игрок ротации и в целом сомнительное усиление. Куда большего внимания заслуживает размен легионеров, который на днях состоялся в Магнитогорске.

Не желая брать всю вину на себя, Величкин должен был найти виноватого. Разумеется, кроме Йозефа Яндача, ведь магнитогорцы продолжили проигрывать и после возвращения чеха на родину. Козлом отпущения в итоге стал Пол Постма. За десять матчей в составе «Металлурга» канадский защитник набрал всего два очка и заработал показатель полезности «-2». Но был ли он тем, кто тащил богатейший уральский клуб на дно?

Если посмотреть на статистику игроков «Металлурга», то станет понятно: Постма в этой компании далеко не худший. «-3» у местного воспитанника Виктора Антипина, куча ошибок у ветерана Евгения Бирюкова, а вернувшийся из Америки Егор Яковлев привозит голов не меньше Постмы, но при этом хоть как-то компенсирует слабую игру в обороне интересными решениями в атаке. Канадцу же как раз не хватило прежней результативности. После того, как он стал лучшим защитником-бомбардиром «Ак Барса» и даже съездил на Матч звезд, от него ждали больше, чем пара передач.

Вот только атакующий защитник — позиция специфическая, во многом зависимая. Отними большинство, и даже Эрик Карлссон почувствует себя не в своей тарелке. Сразу вылезут наружу шероховатости в позиционной игре, проблемы с габаритами и прочие недостатки, которые маскируются за умением играть с шайбой. Постме эту самую шайбу в Магнитогорске попросту не давали.

Его игровое время с переездом из Магнитогорска в Казань рухнуло с 20 минут до 12, а на большинство легионер выходил по большим праздникам.

Основные защитники для большинства в колоде Воробьева — это Антипин и Яковлев. Периодически на реализацию лишнего выходят другие личности, в том числе и Постма, но ставка делается на этих двоих. Более того, основная спецбригада «Магнитки» состоит из четырех нападающих и всего одного защитника. Сами по себе напрашиваются вопросы. Зачем вообще уральцам был нужен Постма? С какой целью его переманивали из «Ак Барса»? Как хотели использовать? На все эти вопросы мог бы ответить Величкин, но в его собственном мире у «Магнитки» лучший состав, а селекция безошибочна.

В Магнитогорске не создали условий для классного, в общем-то, защитника и расторгли с ним контракт спустя месяц после старта регулярного чемпионата. Но не менее странно то, кого Величкин взял на его место. В общем-то, понятно, почему вместо Постмы выбор пал на нападающего. Защитников у «сталеваров» явно перебор, а меньше «Магнитки» на данный момент забили всего три команды: «Амур», «Адмирал» и рижское «Динамо». На Урале явно не ожидали, что спад Сергея Мозякина окажется таким резким, и теперь нуждаются в подпитке снайперами со стороны. Особенно после травм Эрика О’Делла и Владимира Галузина. Но тот ли человек Андрей Нестрашил, кто способен вытащить проблемный уральский клуб из болота?

Нестрашил — очередное странное приобретение Величкина. Не так давно он играл в НХЛ за «Каролину», но уже тогда испытывал проблемы со здоровьем.

Любопытный момент произошел летом 2017 года. Андрей прилетел в Новосибирск, чтобы подписать контракт с «Сибирью», но не прошел медосмотр. Настолько местных врачей смутила спина легионера. Вскоре, впрочем, Нестрашил подписал контракт с «Нефтехимиком», за который выступал на протяжении двух последних сезонов.

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Не менее показательно, чем история с медосмотром, то, что этим летом Нестрашил не пригодился никому ни в КХЛ, ни в какой-либо другой сильной европейской лиге. Его результативность на второй год в Нижнекамске упала, после чего подписаться 28-летний форвард сумел только в чешском «Тршинеце». За действующих чемпионов Экстралиги Нестрашил успел провести всего два матча, в которых набрал четыре очка, после чего получил предложение из Магнитогорска.

Нестрашил — не первый сомнительный чех, которого привозит Величкин. В локаутный год был Милан Гулаш, в прошлом сезоне — Михал Булирж. Томаш Филиппи оказался крепким легионером, но даже близко не новым Яном Коваржем, как его преподносили. В свое время Величкин выезжал на легионерах из Чехии. За «Магнитку» играли Ролинек, Марек, Кудрна и другие. Однако времена изменились, и выловить бриллиант в чешском чемпионате теперь практически невозможно. И только Величкин продолжает смотреть в сторону обветшалой Экстралиги.

Когда-то находить классных легионеров Величкину помогал Андрей Яковенко — селекционер, который прекрасно знает чешский рынок. Вот уже несколько лет он в Магнитогорске не работает, но чехи в «Металлург» продолжают ехать. Что-то нам подсказывает, что не без участия чешских агентов, с которыми Величкин давно наладил общий язык.

Кажется, что и у кандидатуры Яндача, которая изначально казалась крайне сомнительной, примерно те же корни. Так для кого работает Геннадий Иванович? Для чешских друзей-агентов или все же для магнитогорских болельщиков?