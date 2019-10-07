Крайним в провале «Магнитки» сделали канадского защитника. Вместо Постмы Величкин взял очередного чеха
В Магнитогорске начались репрессии.
В Магнитогорске начались репрессии.
Магнитогорский «Металлург» ушел с последнего места в КХЛ, но в Восточной конференции
Мы
Сам уходить Величкин не собирается, а тренера он уже поменял. Остались в руках менеджера только трансферы. Возвращение Богдана Потехина, при всем уважении к форварду, обсуждать смысла нет. Это не ключевая фигура, игрок ротации и в целом сомнительное усиление. Куда большего внимания заслуживает размен легионеров, который на днях состоялся в Магнитогорске.
Не желая брать всю вину на себя, Величкин должен был найти виноватого. Разумеется, кроме Йозефа Яндача, ведь магнитогорцы продолжили проигрывать и после возвращения чеха на родину. Козлом отпущения в итоге стал Пол Постма. За десять матчей в составе «Металлурга» канадский защитник набрал всего два очка и заработал показатель полезности «-2». Но был ли он тем, кто тащил богатейший уральский клуб на дно?
Если посмотреть на статистику игроков «Металлурга», то станет понятно: Постма в этой компании далеко не худший. «-3» у местного воспитанника Виктора Антипина, куча ошибок у ветерана Евгения Бирюкова, а вернувшийся из Америки Егор Яковлев привозит голов не меньше Постмы, но при этом хоть
Его игровое время с переездом из Магнитогорска в Казань рухнуло с 20 минут до 12, а на большинство легионер выходил по большим праздникам.
Основные защитники для большинства в колоде Воробьева — это Антипин и Яковлев. Периодически на реализацию лишнего выходят другие личности, в том числе и Постма, но ставка делается на этих двоих. Более того, основная спецбригада «Магнитки» состоит из четырех нападающих и всего одного защитника. Сами по себе напрашиваются вопросы. Зачем вообще уральцам был нужен Постма? С какой целью его переманивали из «Ак Барса»? Как хотели использовать? На все эти вопросы мог бы ответить Величкин, но в его собственном мире у «Магнитки» лучший состав, а селекция безошибочна.
В Магнитогорске не создали условий для классного, в
Любопытный момент произошел летом 2017 года. Андрей прилетел в Новосибирск, чтобы подписать контракт с «Сибирью», но не прошел медосмотр. Настолько местных врачей смутила спина легионера. Вскоре, впрочем, Нестрашил подписал контракт с «Нефтехимиком», за который выступал на протяжении двух последних сезонов.
Не менее показательно, чем история с медосмотром, то, что этим летом Нестрашил не пригодился никому ни в КХЛ, ни в
Нестрашил — не первый сомнительный чех, которого привозит Величкин. В локаутный год был Милан Гулаш, в прошлом сезоне — Михал Булирж. Томаш Филиппи оказался крепким легионером, но даже близко не новым Яном Коваржем, как его преподносили. В свое время Величкин выезжал на легионерах из Чехии. За «Магнитку» играли Ролинек, Марек, Кудрна и другие. Однако времена изменились, и выловить бриллиант в чешском чемпионате теперь практически невозможно. И только Величкин продолжает смотреть в сторону обветшалой Экстралиги.
Дмитрий Ерыкалов