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18:19 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» обыграла московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 7 октября. Новосибирская «Сибирь» со счетом 1:0 обыграла московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Алексей Яковлев (3-я минута), которая стала для него первой в сезоне. 23-летний голкипер «Сибири» Алексей Красиков сыграл шестой матч в сезоне и впервые сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Всего на счету вратаря теперь 100 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, из которых девять — «на ноль».

Хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов сыграл 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде Вадим Шипачев провел 650-ю игру. Игроки «Сибири» вышли на матч в свитерах с нашивкой в память о Самвеле Мнацяне, который в воскресенье умер на 30-м году жизни от онкологического заболевания.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 7, 7.10.2019, 12:30

Адмирал2Нефтехимик0
«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей, «Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних матчах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает третье место, набрав 19 очков. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на пятом месте, имея в активе 17 очков.

В следующем матче «Сибирь» дома примет «Барыс» из Нур-Султана 11 октября. «Динамо» на выезде сыграет против челябинского «Трактора», игра пройдет 9 октября.

В другом матче дня владивостокский «Адмирал» на своей площадке обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:0).

Сибирь
1:0
1:0, 0:0, 0:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 77.10.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 6011 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинВладимир Крикунов
Вратари
Алексей КрасиковИван Бочаров
1-й период
02:02Алексей Яковлев(Данил Романцев)
16:09Владимир Первушин
2-й период
27:01Вадим Шипачев
3-й период
53:14Командный штраф
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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