«Сибирь» обыграла московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Алексей Яковлев (3-я минута), которая стала для него первой в сезоне. 23-летний голкипер «Сибири» Алексей Красиков сыграл шестой матч в сезоне и впервые сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Всего на счету вратаря теперь 100 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, из которых девять — «на ноль».

Хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов сыграл 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде Вадим Шипачев провел 650-ю игру. Игроки «Сибири» вышли на матч в свитерах с нашивкой в память о Самвеле Мнацяне, который в воскресенье умер на 30-м году жизни от онкологического заболевания.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 7, 7.10.2019, 12:30 Адмирал 2 Нефтехимик 0

«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей, «Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних матчах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает третье место, набрав 19 очков. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на пятом месте, имея в активе 17 очков.

В следующем матче «Сибирь» дома примет «Барыс» из Нур-Султана 11 октября. «Динамо» на выезде сыграет против челябинского «Трактора», игра пройдет 9 октября.