«Сибирь» обыграла московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 7 октября. Новосибирская «Сибирь» со счетом 1:0 обыграла московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 7 октября. Новосибирская «Сибирь» со счетом 1:0 обыграла московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Единственную шайбу забросил Алексей Яковлев (3-я минута), которая стала для него первой в сезоне. 23-летний голкипер «Сибири» Алексей Красиков сыграл шестой матч в сезоне и впервые сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Всего на счету вратаря теперь 100 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, из которых девять — «на ноль».
Хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов сыграл 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде Вадим Шипачев провел 650-ю игру. Игроки «Сибири» вышли на матч в свитерах с нашивкой в память о Самвеле Мнацяне, который в воскресенье умер на 30-м году жизни от онкологического заболевания.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает третье место, набрав 19 очков. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на пятом месте, имея в активе 17 очков.
В следующем матче «Сибирь» дома примет «Барыс» из
В другом матче дня владивостокский «Адмирал» на своей площадке обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:0).
|Николай Заварухин
|Владимир Крикунов
|Алексей Красиков
|Иван Бочаров
|02:02
|Алексей Яковлев(Данил Романцев)
|16:09
|Владимир Первушин
|27:01
|Вадим Шипачев
|53:14
|Командный штраф
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)