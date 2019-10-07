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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Ничего лишнего». Казахстанский защитник «Барыса» — о дебюте в КХЛ и поддержке от команды

20-летний защитник «Барыса» Самат Данияр дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в победном матче против «Северстали». Молодой игрок рассказал о первых секундах в лиге в интервью корреспонденту Vesti.kz.

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В первые 76 секунд Данияра в КХЛ уместились три смены, а команда выиграла дома со счетом 5:1.

— Приятно даже поучаствовать в такой игре. Дали шанс тренеры… Доверили. Приятно дебютировать. Хоть и пару смен, но очень приятно, — поделился защитник.

— Когда сидишь на лавке — это одно, а когда выходишь на лед — совсем другое. Волновались?

— Нет. Ребята поддерживали. Когда стали выходить, то все ребята поддержали. В принципе, волнения не было. Ничего сложного не было. Главное было сыграть строго, от простого и все.

— А по осознанию этого момента — весь матч сидишь ждешь — и тут говорят «Выходишь на лед».

— Во-первых, это было неожиданно. Мне сказали, готовься. Я и был готов — я всегда готов. Сказали, все, сейчас ты выходишь.

— Мандраж?

— Нет, мандража не было. Обычная ситуация. Рабочая атмосфера. Сказали выйти и я вышел.

— Самое главное было не испортить ничего…

— Да, конечно. Нужно было сыграть от простого. Шайбу потрогать, пас отдать. Ничего лишнего не делать.

Напомним, столичный «Барыс» одержал две победы подряд на домашнем льду и вышел в лидеры по пропущенным голам в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдет 9 октября.

Барыс
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 66.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6524 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Разин
Вратари
Хенрик КарлссонВладислав Подъяпольский(Рафаэль Хакимов)
1-й период
01:24Кертис Валк(Эрик Тангрэди)
01:44Юрий Трубачев
02:35Эрик Тангрэди
06:42Рафаэль Хакимов
11:56Виктор Балдаев
2-й период
23:06Богдан Якимов
24:41Роман Старченко(Никита Клещенко, Кертис Валк)
35:04Адам Лишка(Сергей Монахов, Виктор Балдаев)
37:44Эрик Тангрэди
3-й период
43:58Корбан Найт
45:42Илья Хохлов
49:10Леонид Метальников
56:02Эрик Тангрэди(Никита Михайлис)
58:47Адам Лишка
59:47Эрик Тангрэди(Корбан Найт, Даррен Дитц)
Статистика
6Штрафное время12
6Игра в большинстве3
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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