«Ничего лишнего». Казахстанский защитник «Барыса» — о дебюте в КХЛ и поддержке от команды

В первые 76 секунд Данияра в КХЛ уместились три смены, а команда выиграла дома со счетом 5:1.

— Приятно даже поучаствовать в такой игре. Дали шанс тренеры… Доверили. Приятно дебютировать. Хоть и пару смен, но очень приятно, — поделился защитник.

— Когда сидишь на лавке — это одно, а когда выходишь на лед — совсем другое. Волновались?

— Нет. Ребята поддерживали. Когда стали выходить, то все ребята поддержали. В принципе, волнения не было. Ничего сложного не было. Главное было сыграть строго, от простого и все.

— А по осознанию этого момента — весь матч сидишь ждешь — и тут говорят «Выходишь на лед».

— Во-первых, это было неожиданно. Мне сказали, готовься. Я и был готов — я всегда готов. Сказали, все, сейчас ты выходишь.

— Мандраж?

— Нет, мандража не было. Обычная ситуация. Рабочая атмосфера. Сказали выйти и я вышел.

— Самое главное было не испортить ничего…

— Да, конечно. Нужно было сыграть от простого. Шайбу потрогать, пас отдать. Ничего лишнего не делать.