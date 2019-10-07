Бурдасов дебютирует за СКА в матче против «Спартака»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов вошел в стартовый состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака».
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов вошел в стартовый состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака».
Бурдасов в субботу подписал контракт с петербургским СКА, рассчитанный до 30 апреля 2020 года. Нападающий уже выступал за СКА с 2012 по 2015 год.
СКА в понедельник примет «Спартак» в Петербурге, матч начнется в 19:30 мск. Бурдасов выйдет во втором звене вместе с Йоонасом Кемппайненом и Александром Барабановым.