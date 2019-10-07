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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бурдасов дебютирует за СКА в матче против «Спартака»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов вошел в стартовый состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака».

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Источник: Спорт РИА Новости

Бурдасов в субботу подписал контракт с петербургским СКА, рассчитанный до 30 апреля 2020 года. Нападающий уже выступал за СКА с 2012 по 2015 год.

СКА в понедельник примет «Спартак» в Петербурге, матч начнется в 19:30 мск. Бурдасов выйдет во втором звене вместе с Йоонасом Кемппайненом и Александром Барабановым.

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