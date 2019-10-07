«Спартак» впервые за два года обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (8-я минута), Робин Ганзл (19), победный гол на первой минуте овертайма забил Мартиньш Карсумс, у проигравших отличились Антон Бурдасов (37) и Владимир Ткачев (41). Для Бурдасова эта шайба стала первой после возвращения в петербургский клуб, он подписал контракт со СКА 5 октября. Прошлый сезон он провел в уфимском «Салавате Юлаеве», сыграв 50 матчей и набрав 31 очко (19 шайб + 12 голевых передач). Перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге Бурдасов находился на просмотровом контракте в «Эдмонтоне», однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ae4899f1a1ec4bd9189753baf7ac390c_hd/q628933/1fe9800f25791094cdb1fd1f7beac621/4726152652?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

СКА проиграл третий матч в КХЛ подряд, в последний раз петербургская команда побеждала 30 сентября в гостевой игре с рижским «Динамо» (3:0). «Спартак» в последних пяти матчах одержал четыре победы, уступив ЦСКА 1 октября на своей площадке (3:9).

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«Спартак» не мог выиграть у СКА в регулярных чемпионатах почти два года — в предыдущий раз красно-белые обыгрывали СКА 2 ноября 2017 года, когда победили в Петербурге со счетом 3:1. После этого «Спартак» проиграл СКА пять матчей подряд в регулярных чемпионатах с общим счетом 4:17. Команды провели 45-й очный матч в КХЛ (регулярный чемпионат — 32, плей-офф — 13), «Спартак» выиграл 15-й матч, на счету СКА 30 побед.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» поднялся на шестое место, набрав в 16 матчах 17 очков. СКА идет на втором месте, имея в активе 20 очков после 16 игр. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью» 9 октября, СКА днем позднее примет екатеринбургский «Автомобилист».

Результаты других матчей игрового дня: