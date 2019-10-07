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22:45 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые за два года обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (8-я минута), Робин Ганзл (19), победный гол на первой минуте овертайма забил Мартиньш Карсумс, у проигравших отличились Антон Бурдасов (37) и Владимир Ткачев (41). Для Бурдасова эта шайба стала первой после возвращения в петербургский клуб, он подписал контракт со СКА 5 октября. Прошлый сезон он провел в уфимском «Салавате Юлаеве», сыграв 50 матчей и набрав 31 очко (19 шайб + 12 голевых передач). Перед началом сезона в Национальной хоккейной лиге Бурдасов находился на просмотровом контракте в «Эдмонтоне», однако клуб не стал заключать с ним полноценное соглашение.

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СКА проиграл третий матч в КХЛ подряд, в последний раз петербургская команда побеждала 30 сентября в гостевой игре с рижским «Динамо» (3:0). «Спартак» в последних пяти матчах одержал четыре победы, уступив ЦСКА 1 октября на своей площадке (3:9).

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«Спартак» не мог выиграть у СКА в регулярных чемпионатах почти два года — в предыдущий раз красно-белые обыгрывали СКА 2 ноября 2017 года, когда победили в Петербурге со счетом 3:1. После этого «Спартак» проиграл СКА пять матчей подряд в регулярных чемпионатах с общим счетом 4:17. Команды провели 45-й очный матч в КХЛ (регулярный чемпионат — 32, плей-офф — 13), «Спартак» выиграл 15-й матч, на счету СКА 30 побед.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» поднялся на шестое место, набрав в 16 матчах 17 очков. СКА идет на втором месте, имея в активе 20 очков после 16 игр. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью» 9 октября, СКА днем позднее примет екатеринбургский «Автомобилист».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3;.
  • «Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 1:2.
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СКА
2:3ОТ
0:2, 1:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 77.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11936 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовОлег Знарок
Вратари
Алексей МельничукЮлиус Гудачек
1-й период
01:40Алексей Гришин
02:14Юлиус Гудачек
05:29Давид Рундблад
05:44Илья Каблуков
07:35Дмитрий Вишневский(Александр Хохлачев, Робин Ганзл)
10:26Ярослав Дыбленко
11:15Геннадий Столяров
16:28Артем Зуб
18:23Робин Ганзл(Яков Рылов, Александр Хохлачев)
2-й период
25:22Александр Дергачев
32:37Андрей Зубарев
36:063729(Йоонас Кемппайнен)
3-й период
40:19Владимир Ткачев(Давид Рундблад, Сергей Плотников)
42:24Каспарс Даугавиньш
44:13Максим Гончаров
Овертайм
60:28Мартиньш Карсумс(Александр Хохлачев)
Статистика
12Штрафное время10
5Игра в большинстве6
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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