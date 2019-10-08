«Барыс» взял Жайлауова на гостевые матчи с «Салават Юлаевым» и «Сибирью»
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
В ходе поездки «Барыс» проведет два матча — в Уфе и Новосибирске.
9 октября подопечные Андрея Скабелки сыграют с «Салават Юлаевым», а через два дня — с «Сибирью».
Список игроков, которые отправляются в составе делегации:
вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия;
защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Максим Семенов, Егор Шалапов;
нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Кертис Волк, Талгат Жайлауов, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Эрик Тангрэйди, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Матчи будут показаны в эфире телеканалов QazSport,