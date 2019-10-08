«Барыс» взял Жайлауова на гостевые матчи с «Салават Юлаевым» и «Сибирью»

Источник: РИА "Новости"

В ходе поездки «Барыс» проведет два матча — в Уфе и Новосибирске.

9 октября подопечные Андрея Скабелки сыграют с «Салават Юлаевым», а через два дня — с «Сибирью».

Список игроков, которые отправляются в составе делегации:

вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия;

защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Максим Семенов, Егор Шалапов;

нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Кертис Волк, Талгат Жайлауов, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Эрик Тангрэйди, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.