«Каждое очко на вес золота». Форвард «Барыса» — о победах в КХЛ, съемках в рекламе и лидерстве в лиге

23-летний игрок начинал сезон в «Номаде»: он восстанавливался после травмы, но уже успел провести два победных матча за «Барыс».

— Сегодня реализация была очень хорошей, — считает нападающий, подводя итоги победе над «Северсталью» (5:1). — Хорошо, что смогли свои моменты реализовать. И строго сыграли в обороне. Были и ошибки, но за нами Карлссон подчистил все.

— О рекламе. Часто показывают на кубе с золотыми зубами. Были ли они золотыми или это ТВ-прием?

— (смеется) Нет, это просто рекламный ролик. Вставили и вытащили зубы, вот и все. Простой пластик одели, а дальше уже фотошоп. Это простые зубы и ничего удивительного в этом нет. Над роликом можно посмеяться.

— Это уже командная шутка?

— Нет, никакой командной шутки нет. Пока что, конечно.

— Присоединились к команде после определенного перерыва, но… Прервали серию побед поражением от «Куньлуня», но затем снова начали выигрывать. На сколько полезно проиграть, чтобы «освежиться»?

— Никогда неприятно проигрывать. Но когда мы проигрываем, то делаем выводы и на следующий матч выходим с хорошим настроем на победу. Каждое очко на вес золота — надо выходить в лидеры.

— На сколько довольны своей игрой?

— Сегодня не так уж и уверенно что-то было. Не могу, если честно, судить. Были, конечно, ошибки. Но победа есть победа, все довольны.