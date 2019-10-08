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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Каждое очко на вес золота». Форвард «Барыса» — о победах в КХЛ, съемках в рекламе и лидерстве в лиге

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов в интервью корреспонденту прокомментировал свой опыт съемок в рекламе и рассказал об опыте после неудачных игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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23-летний игрок начинал сезон в «Номаде»: он восстанавливался после травмы, но уже успел провести два победных матча за «Барыс».

— Сегодня реализация была очень хорошей, — считает нападающий, подводя итоги победе над «Северсталью» (5:1). — Хорошо, что смогли свои моменты реализовать. И строго сыграли в обороне. Были и ошибки, но за нами Карлссон подчистил все.

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— О рекламе. Часто показывают на кубе с золотыми зубами. Были ли они золотыми или это ТВ-прием?
— (смеется) Нет, это просто рекламный ролик. Вставили и вытащили зубы, вот и все. Простой пластик одели, а дальше уже фотошоп. Это простые зубы и ничего удивительного в этом нет. Над роликом можно посмеяться.

— Это уже командная шутка?
— Нет, никакой командной шутки нет. Пока что, конечно.

— Присоединились к команде после определенного перерыва, но… Прервали серию побед поражением от «Куньлуня», но затем снова начали выигрывать. На сколько полезно проиграть, чтобы «освежиться»?
— Никогда неприятно проигрывать. Но когда мы проигрываем, то делаем выводы и на следующий матч выходим с хорошим настроем на победу. Каждое очко на вес золота — надо выходить в лидеры.

— На сколько довольны своей игрой?
— Сегодня не так уж и уверенно что-то было. Не могу, если честно, судить. Были, конечно, ошибки. Но победа есть победа, все довольны.

Напомним, следующий матч столичный «Барыс» проведет 9 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Соперники занимают соседние места в Восточной конференции — пятое и шестое.

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