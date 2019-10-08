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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Юнас Энрот не поможет минскому «Динамо» в выездной серии чемпионата КХЛ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб минского «Динамо» обнародовал имена хоккеистов, которые отправятся на выездную серию матчей чемпионата КХЛ. В этом списке отсутствует шведский голкипер Юнас Энрот, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба.

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В состав команды на время выездной серии вошли: Михаил Карнаухов, Никита Толопило, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Даниил Бокун, Вячеслав Грецкий, Артем Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, Андрей Павленко, Шейн Принс.

В список травмированных внесены Никита Феоктистов, Александр Павлович, Павел Денисов и Сергей Костицын. Юнас Энрот не летит с командой по медицинским показаниям.

Находятся в фарм-клубах Иван Дроздов, Дмитрий Желнеровский, Николай Сытый и Илья Литвинов. Еще два игрока — Михаил Стефанович и Артем Аносов — не поехали в Ригу, но присоединятся к команде в Хельсинки.

«Зубрам» предстоит сыграть на выезде с одноклубниками из Риги (9 октября), финским «Йокеритом» (11 октября) и подмосковным «Витязем» (13 октября).

Минское «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции с 15 очками после 14 игр.

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