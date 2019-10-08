Кто из игроков «Барыса» оказался в ТОП-списке бомбардиров КХЛ

Возглавляет гонку самых результативных игроков Лиги Кирилл Капризов из ЦСКА. На его счету 18 очков (10+8). Следом с 16 баллами (7+9) идет Владимир Ткачев из СКА, а за ним — сразу четыре хоккеиста с 15 очками.

Что касается «Барыса», то столичные игроки отличились в текущем сезоне 29 раз. В список лучших пробился только один исполнителей, но есть несколько кандидатов.

1. Роман Старченко (22-е место в КХЛ).

33-летний форвард в 12 встречах набрал 11 очков (5+6). Результативный старт помог казахстанцу не только стать единственным игроком «Барыса» в ТОП-30 бомбардиров, но и выйти на ведущую позицию в команде.

2. Корбэн Найт.

Канадский легионер с восемью баллами (5+3) расположился на втором месте в команде. Дебютировал он неплохо, но проходной порог в группу сильнейших десять и более очков.

3. Ииро Пакаринен.

Финский игрок активно используется в различных схемах. Он и в большинстве, и в равных составах — ведущая фигура. Все три забитые шайбы Пакаринен провел при розыгрыше численного преимущества (добавим к ним еще четыре голевые передачи).

4. Эрик Тангрэйди.

У американца шесть очков (4+2) и дебютный хет-трик в КХЛ. В матче с «Северсталью» нападающий показал, для чего его приглашали в «Барыс». Должен еще прогрессировать и стать одной из главных опций в атаке.

5. Никита Михайлис.

24-летний казахстанец заставил говорить о себе в прошлом сезоне, а в этом еще не набрал свой ход. Кто-то другой пяти очкам (3+2) бы порадовался, но не Никита. После всплеска в стартовых играх он не может отличиться в нескольких играх подряд.

Нет среди лучших в «Барысе» Даррена Дица. Во-первых, капитан несколько игр пропустил. Во-вторых, старт сезона у него явно не задался. А пока мы ждем прогресса от лидера, взглянем на результаты наших фаворитов из прошлого сезона.

1. Найджел Доус — восьмое место (14 очков).

Экс-капитан «Барыса» пытается вывести «Автомобилист» из определенного кризиса, набирая очки практически в каждом матче.

2. Линден Вей — 15-е место (12 очков).

Центрфорвард набрал хороший ход в ЦСКА и остается одним из главных игроков в московской команде.

3. Андре Петерссон — 16-е место (12 очков).

Фланговый форвард в отличие от «Динамо» находится в отличной форме. Пять из шести голов Петерссон забил в равных составах.